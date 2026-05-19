Ethereum News: Jane Street dreht 82 Millionen Dollar von Bitcoin in ETH, während Whale-Wallets $322 Millionen laden

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Jane Street hat seine Bitcoin-ETF-Positionen um 71 Prozent gekürzt und gleichzeitig 82 Millionen Dollar in BlackRocks iShares Ethereum Trust gesteckt, die größte institutionelle Rotation in ETH dieses Jahres. Die jüngsten Ethereum News landeten, während Whale-Wallets innerhalb von 96 Stunden mehr als 140.000 ETH im Wert von rund 322 Millionen Dollar akkumulierten. Spot-Ethereum-ETFs drehten nach sechs negativen Monaten ins Plus und verzeichneten im April Zuflüsse von 356 Millionen Dollar. ETH notiert am 17. Mai bei $2.223 und liegt damit 56 Prozent unter dem Allzeithoch von $4.953 aus dem August 2025. Die Glamsterdam-Upgrade, das für Juni 2026 geplant ist, könnte die Layer-1-Kapazität verdreifachen.

Ethereum News Mai 2026: Institutionelle Rotation trifft auf Whale-Widerstand

SEC-Einreichungen zeigen, dass Jane Street im ersten Quartal 2026 seine Beteiligung am iShares Bitcoin Trust um 71 Prozent reduzierte und gleichzeitig seine Ethereum-ETF-Position um rund 82 Millionen Dollar erweiterte. Die Position im Fidelity FETH stieg ebenfalls, während die Firma ihre Anteile an Strategy um 78 Prozent und an mehreren Bitcoin-Mining-Unternehmen deutlich verringerte. Laut Blockonomi spiegelt diese Verschiebung eine wachsende institutionelle Überzeugung wider, dass ETH als Kernanlage im Portfolio an Gewicht gewinnt.

On-Chain-Daten von MEXC Research zeigen, dass Whale-Wallets innerhalb von 96 Stunden über 140.000 ETH im Wert von rund 322 Millionen Dollar akkumulierten. Die Gesamtbestände dieser großen Wallets stiegen von etwa 13,78 Millionen auf fast 13,98 Millionen ETH zwischen dem 1. und 3. Mai. Rund 37 Millionen ETH, etwa 30 Prozent des umlaufenden Angebots, sind aktuell gestakt und entziehen einen großen Teil der Liquidität dem freien Markt. Spot-Ethereum-ETFs kehrten nach sechs negativen Monaten ins Plus zurück, angeführt von BlackRock und Fidelity mit 356 Millionen Dollar Nettozuflüssen im April.

Der Ethereum News Zyklus wird gleichzeitig von Verkaufswänden gebremst, die Analysten bei $2.320 und $2.400 identifiziert haben. Der 50-Tage-Durchschnitt bei $2.247 bildet den wichtigsten Unterstützungsbereich, und ein Tagesschluss über $2.323 würde den Weg nach oben freimachen. Die Glamsterdam-Upgrade, das im Juni 2026 geplant ist, könnte die Layer-1-Kapazität durch parallele Ausführung und höhere Gaslimits verdreifachen.

Selbst optimistische Modelle sehen ETH zum Jahresende bei maximal $3.210, rund 45 Prozent vom aktuellen Niveau, ein solider Ertrag, aber keine Größenordnung, die ein Portfolio grundlegend verändert.

Pepeto: Die Cross-Chain-Börse, die bereits im Presale arbeitet

Token zwischen Chains ohne Transferkosten zu bewegen, während fehlerhafte Verträge herausgefiltert werden, klingt nach einem Versprechen für nächstes Jahr. Aber genau das bietet Pepeto schon heute, durch eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Blockchains ohne Gebühren transferiert, gebaut vom Gründer hinter dem ersten Pepe-Token. Die Bridge ist bereits live und verarbeitet Transfers, während die meisten Presale-Projekte noch leere Produktseiten zeigen.

Eine gebührenfreie Börse bei $0,0000001871 wird zum Einstieg, der das tut, was ETH von seiner aktuellen Marktkapitalisierung aus nicht mehr leisten kann.

Mehr als zehn Millionen Dollar, die eingeflossen sind, während Panik jeden großen Token erfasste, zeigen, dass die Überzeugung real ist, und die Wallets, die Pepeto laden, sehen dasselbe Muster, das frühe Pepe-Halter in die Gewinnzone brachte, als dieser Coin ohne Produkte in die Milliarden lief. Das Fenster, das jetzt offen steht, schließt sich in dem Moment, in dem öffentliche Börsen den Preis übernehmen.

Fazit zu den Ethereum News und zur Presale-Chance

Jane Street hat 82 Millionen Dollar in ETH umgeschichtet und Whale-Wallets haben 140.000 Token in vier Tagen geladen, was beweist, dass die Ethereum News eine bullische Wende nimmt. Pepeto zum Presale-Preis sitzt in der gleichen Position, die frühe Pepe-Halter einnahmen, bevor dieser Coin beachtliches Vermögen schuf. Der gleiche Gründer, das gleiche Angebot von 420 Billionen Token und eine funktionierende Börse machen dies zur klarsten zweiten Chance des Zyklus. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, baut die frühen Renditen noch einmal auf. Die Wallets, die warten, tragen die Kosten, wenn der Listing-Preis den Einstieg ersetzt.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die aktuelle Ethereum News für ETH-Halter?

Jane Street hat 82 Millionen Dollar in Ethereum-ETF-Exposure aufgebaut, während Whale-Wallets 140.000 ETH akkumulierten, was institutionelles Vertrauen signalisiert, das ETH Richtung Widerstand bei $2.320 und $2.400 treiben könnte. Das Glamsterdam-Upgrade im Juni 2026 bleibt der größte technische Katalysator.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu Ethereum ab?

Besucher der offiziellen Pepeto-Website finden einen Presale mit mehr als zehn Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und einer vollständig von SolidProof geprüften Codebasis. Diese Renditespanne kann ETH bei $2.223 und einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar von hier aus nicht bieten.