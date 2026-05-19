FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Dienstagmorgen positiv auf die Bestellung mehrerer ihrer sogenannten MOCVD-Systeme von Lumentum reagiert. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu vier Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 52,42 Euro.

Damit näherten sie sich wieder ihrem Hoch seit 25 Jahren, das sie in der vergangenen Woche mit 55,28 Euro erreicht hatten. Die Aktie ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

Lumentum ist ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Laut Aixtron spiegelt die Bestellung wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese seien für das rasante Wachstum großer KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar./ag/zb