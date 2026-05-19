In einem Experiment eines US-Start-ups wurde das Verhalten von verschiedenen KI-Agenten über eine Zeitspanne von mehr als zwei Wochen getestet. Ihnen lagen verschiedene Modelle zugrunde, darunter Grok, Gemini, Claude und GPT. Dreimal darf man jetzt raten, welche KI-Agenten sich am schnellsten zugrunde gerichtet haben. KI-Agenten, die über zwei Wochen in einer virtuellen Welt mit öffentlichen Institutionen wie beispielsweise einer Bibliothek, einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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