In einem freundlichen Marktumfeld für grüne Energien hat die Nordex-Aktie am Montag deutlich zugelegt und sich dem Mehrjahreshoch bei 51,45 Euro wieder genähert. Am Dienstag hat der Turbinenbauer nun einen neuen Auftrag vermeldet und damit einmal mehr untermauert, dass es operativ rund läuft.Das Wichtigste kurz und knapp• Nordex hat einen neuen Auftrag von WNE an Land gezogen.• Die Auftragslage bleibt nach wie vor gut.• Die Aktie nähert sich wieder dem Mehrjahreshoch.Von der Westfälisch-Niedersächsische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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