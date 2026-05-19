© Foto: Dall-ENach Wochenlanger Rallye erleben Bitcoin- und Ethereum-ETFs einen heftigen Dämpfer, doch Altcoin-ETFs trotzen dem Verkaufsdruck.Nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Kapitalzuflüssen verzeichneten börsengehandelte Krypto-Produkte in der vergangenen Woche massive Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt 1,07 Milliarden US-Dollar. Besonders hart traf es Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Bitcoin trägt Hauptlast der Verkäufe Laut Daten von CoinShares entfielen allein 982 Millionen US-Dollar der Abflüsse auf Bitcoin-Produkte. Unter den größten Verlierern befand sich der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, der allein 136,25 Millionen US-Dollar verlor. Auch der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund sowie …Den vollständigen Artikel lesen
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