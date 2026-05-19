Wir wetten darauf, dass die Straße von Hormus bald wieder geöffnet wird. Nicht, weil plötzlich Frieden ausbricht oder die Lage im Nahen Osten klarer geworden wäre - im Gegenteil. Die Nachrichten sind widersprüchlich, die Märkte reagieren panisch, und niemand weiß, ob die nächste Meldung Diplomatie oder Eskalation bringt.



Doch genau darin liegt die Chance: Hinter dem Chaos wirken inzwischen Sachzwänge, die beide Seiten an ihre Grenzen treiben.



In den USA wächst der Druck auf Donald Trump massiv. Die Bevölkerung ist kriegsmüde, die Umfragewerte schwach, die Forderung nach sinkenden Energiepreisen laut. Gleichzeitig fürchtet die Weltwirtschaft eine neue systemische Krise - und Washington steht international unter Zugzwang, die Energiekrise zu entschärfen.



Auch Teheran gerät an sein Limit. Die Öllager sind nahezu voll, weitere Angriffe auf die Infrastruktur könnten verheerend sein. Das größte Risiko: stillgelegte Bohrlöcher. In der Ölindustrie gilt das als Albtraum, weil versiegelte Quellen nur mit enormem Aufwand und oft dauerhaft geringerer Förderleistung reaktiviert werden können.



Das Ergebnis dieser Sackgasse: Beide Seiten können sich eine weitere Eskalation kaum leisten. Deshalb steigt die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Vereinbarung deutlich - und damit auch die Chance, dass die Straße von Hormus wieder öffnet und der Ölpreis spürbar nachgibt.



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