Da Verbraucher KI zunehmend in ihre tägliche Internetnutzung integrieren, baut Splio seine Präsenz in Barcelona aus, um Unternehmen in der gesamten Region dabei zu unterstützen, CRM im Zeitalter des agentischen Handels zu einem zentralen Hebel zu machen

Splio baut seine Präsenz in Barcelona aus, das als zweiter Hauptsitz dienen soll, um die Expansion des Unternehmens in Südeuropa voranzutreiben.

Splio verstärkt die Unternehmensführung, die Teams und die in der Region eingesetzten Ressourcen.

Mit seinem AI-First-CRM möchte Splio Unternehmen aus verschiedenen Branchen vom Einzelhandel bis zur Reisebranche dabei unterstützen, den geschäftlichen Nutzen ihres CRM zu steigern.

Einige Monate nach der Einführung seines AI-first-CRM-Systems tritt Splio in eine neue Phase seiner Entwicklung in Südeuropa ein. Das Unternehmen, das bereits seit mehr als 12 Jahren in Spanien, Portugal und Italien etabliert ist, hat sich entschlossen, weiter in die Region zu investieren, da es davon überzeugt ist, dass diese wirtschaftliches Potenzial mit einer sich rasch entwickelnden digitalen Nutzung verbindet.

Antoine Parizot, Co-CEO von Splio, wird nach Barcelona umziehen, wo sich der historische Firmensitz des Unternehmens befindet. Gleichzeitig übernimmt Donald Pontabry, COO und seit mehr als acht Jahren in Spanien ansässig, zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion die Verantwortung für Südeuropa.

Diese Entwicklung wird von einem regionalen Team von rund dreißig Mitarbeitern unterstützt, das die Bereiche Partnerschaften, Geschäftsentwicklung, Kundenerfolg und Support abdeckt. Das Team arbeitet bereits mit rund hundert lokalen Kunden zusammen, darunter Bodeboca, QVC, GoodNews, Gocco, Equivalenza, Lola Casademunt, Casa Viva, Piazza Italia, Conforama und Gaudi.

"Wir betrachten Südeuropa als weit mehr als nur eine Region, in der wir seit langem präsent sind. Es ist ein dynamischer Markt, in dem sich der Einsatz von KI rasch weiterentwickelt und in dem Barcelona ein echtes Zentrum darstellt, um Unternehmen bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen so nah wie möglich zu unterstützen. Wir möchten diese Nähe durch eine Organisation, Teams und ein Wertversprechen stärken, die auf diese neue Phase des Marktes abgestimmt sind", sagte Antoine Parizot, Co-CEO von Splio.

"Unternehmen in der Region müssen neue, KI-gestützte Anwendungen mit Aktivitäten in Einklang bringen, die nach wie vor fest in der realen Welt verankert sind. Unsere Aufgabe ist es, ihnen ein CRM-System zur Verfügung zu stellen, das diese beiden Realitäten nahtlos und konsistent miteinander verbindet", sagte Donald Pontabry, COO von Splio und verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in Südeuropa.

Diese Dynamik wird zudem durch ein Netzwerk von Partneragenturen unterstützt, darunter Jakala, CSengine und CleverStrategy.

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