Junge Berufstätige sind sich des Risikos durch Berufsunfähigkeit bewusst, ausreichenden Schutz haben sie jedoch nicht. Eine ideale Chance für professionelle Beraterinnen und Berater, sich als echte Next-Gen-Profis zu positionieren. Junge Berufstätige sind sich des Risikos einer Berufsunfähigkeit bewusst - sind jedoch meistens nicht ausreichend versichert. Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Canada Life unter 1.000 Erwerbstätigen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Den vollständigen Artikel lesen ...
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