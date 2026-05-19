Datum der Anmeldung:
12.05.2026
Aktenzeichen:
B1-83/26
Unternehmen:
SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Ulm; indirekt über Ulmer Kiesholding GmbH & Co. KG, Ulm; Max Wild GmbH, Berkheim; Auto-Mann GmbH & Co. KG, Blaubeuren; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Aufbereitung von Bodenaushub und Gleisschotter, Zuschlagstoffe im Bereich Sand Kies Splitte
12.05.2026
Aktenzeichen:
B1-83/26
Unternehmen:
SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Ulm; indirekt über Ulmer Kiesholding GmbH & Co. KG, Ulm; Max Wild GmbH, Berkheim; Auto-Mann GmbH & Co. KG, Blaubeuren; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Aufbereitung von Bodenaushub und Gleisschotter, Zuschlagstoffe im Bereich Sand Kies Splitte
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