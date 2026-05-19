Datum der Anmeldung:
10.05.2026
Aktenzeichen:
B7-36/26
Unternehmen:
1. Nemetschek SE, München; mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Heavy Construction Systems Specialists, LLC, Sugar Land (USA) 2. Thoma Bravo L.P., Chicago (USA); mittelbarer Anteilserwerb an vier Unternehmen der Nemetschek SE; GU Gründung
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den AEC/O-Bereich
10.05.2026
Aktenzeichen:
B7-36/26
Unternehmen:
1. Nemetschek SE, München; mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Heavy Construction Systems Specialists, LLC, Sugar Land (USA) 2. Thoma Bravo L.P., Chicago (USA); mittelbarer Anteilserwerb an vier Unternehmen der Nemetschek SE; GU Gründung
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den AEC/O-Bereich
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