Berlin. (ots) -"re:code diversity - Gerechte KI in einer vielfältigen Demokratie" - unter diesem Titel diskutieren ARD und das ZDF mit Expert*innen darüber, welche Chancen und Risiken KI für den öffentlich-rechtlichen Journalismus bringt. Denn KI entscheidet mittlerweile, wer sichtbar wird, wessen Realität in Analysen, Feeds und Nachrichten auftaucht, und sie tut das nicht neutral. Studien zeigen, dass Algorithmen bestehende Ungleichheiten verstärken: So reproduzieren Sprachmodelle sexistische, rassistische und homofeindliche Stereotype, Spracherkennung versteht schwarze Sprecher*innen schlechter als weiße - das sind nur zwei Beispiele.Florian Hager, ARD Vorsitzender und hr-Intendant: "Die ARD hat sich klar dem wertschätzenden und bewussten Umgang mit individuellen Diversitätsmerkmalen verpflichtet. Wir machen Programm für alle Menschen. Das heißt, wir müssen sie auch abbilden - unabhängig davon zum Beispiel wie alt sie sind, welche sexuelle Identität sie haben, wie ihre Hautfarbe ist oder Religion. Das gehört zu unseren zentralen Werten des respektvollen Miteinanders und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Daher beobachten wir auch den Markt im KI-Bereich genau, berichten über Chancen und Risiken und arbeiten an ethischen Standards für KI mit, um Verzerrungseffekte zu vermeiden und Vielfalt zu fördern."Am Deutschen Diversity-Tag (19. Mai 2026, 12:30-13:30 Uhr) geht es auf der ARD/ZDF Stage auf der re:publica um die Fragen, wie öffentlich-rechtliche Medienhäuser, die durch die technische Entwicklung entstandenen Machtachsen sichtbar machen und eigene Standards für KI und Diversität setzen können. Es geht um die Frage nach einer gerechten KI. Was ist eine gerechte KI und was heißt das für den Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft? Und welche Verantwortung haben in diesem Zusammenhang ARD und ZDF?Wir diskutieren mit Daniel Leisegang (Netzpolitik.org), Prof. Dr. Anna-Verena Nosthoff (Critical Data Lab), Zamina Ahmad (KI-Expertin und CEO von shades&contrast), Andreas Grün (ZDF KI-Experte) und Gregor Schmalzried (Host des ARD KI-Podcasts). Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Alena Buyx (NANO Talk).Zur ARD ZDF Media Stage:Von wegweisend bis unterhaltsam - die "ARD ZDF Media Stage" präsentiert vom 18. bis 20. Mai 2026 auf der re:publica26 die aktuellen Themen von ARD und ZDF in all ihren Facetten.Hier (https://www.ard.de/die-ard/presse-kontakt/dialog/ard-im-dialog-100.html) können Sie Montag bis Mittwoch ab 10 Uhr den Livestream der "ARD ZDF Media Stage" sehen sowie alle Sessions nachträglich anschauen.Pressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6277440