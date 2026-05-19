München (ots) -Unternehmen stehen in der Produktentwicklung zunehmend unter Druck: steigende Variantenvielfalt, komplexe Lieferketten, neue regulatorische Anforderungen und der wachsende Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern Engineering- und Entwicklungsprozesse grundlegend. Vor diesem Hintergrund bringt Aras mit der Aras Connect Tour 2026 internationale Experten, Kunden und Technologiepartner nach Frankfurt, um über die Zukunft von Product Lifecycle Management (PLM), Digital Thread und KI-gestützter Produktentwicklung zu diskutieren.Die globale Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto "Adaptive Intelligence" - also der Fähigkeit digitaler Systeme, Informationen kontextbezogen auszuwerten, sich dynamisch an Veränderungen anzupassen und Entscheidungen intelligenter zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen dabei KI-native PLM-Plattformen und intelligente Digital Threads, die Unternehmen helfen sollen, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, Komplexität zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen früher im Produktlebenszyklus zu treffen.Die deutsche Ausgabe der Aras Connect Tour findet am 21. und 22. Oktober 2026 in Frankfurt am Main statt. Teilnehmer erhalten Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um KI-gestützte Engineering-Prozesse, Lifecycle Intelligence (also datenbasierte Transparenz entlang des Produktlebenszyklus) und Echtzeit-Entscheidungsunterstützung. Darüber hinaus zeigen Praxisbeispiele, wie Unternehmen fragmentierte Daten- und Systemlandschaften überwinden und KI entlang des gesamten Produktlebenszyklus produktiv einsetzen können.Geplant sind unter anderem Vorträge und Diskussionen zu:- KI-unterstütztem Engineering und Variantenmanagement- intelligenten Digital Threads und Lifecycle Intelligence- Echtzeit-Simulationen und datengetriebenen Entwicklungsprozessen- Strategien zur Skalierung von KI in globalen Engineering-Organisationen- praktischen Anwendungen agentischer KI im industriellen UmfeldAusgewählte Stationen der Tour werden zudem durch einen Tech Summit für Entwickler und technische Anwender ergänzt. Dort geben Experten von Aras sowie Mitglieder der Community Einblicke in konkrete Entwicklungs- und Integrationsszenarien."KI eröffnet völlig neue Möglichkeiten in Engineering und Produktentwicklung. Gleichzeitig werden aber auch die Grenzen fragmentierter Systeme und isolierter Prozesse sichtbar", sagt Matthias Fohrer, der bei Aras als Vice President das EMEA-Geschäft verantwortet. "Mit der Aras Connect Tour 2026 bringen wir unsere internationale Community zusammen, um zu zeigen, wie KI-native PLM und intelligente Digital Threads Unternehmen dabei unterstützen, schneller zu arbeiten, Komplexität besser zu beherrschen und fundiertere Entscheidungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu treffen."Die Aras Connect Tour 2026 umfasst Veranstaltungen in Tokio (16. Juni), Canberra (11. August), Brisbane (13. August), Taipeh (3. September), Osaka (16. September), Stockholm (6.-7. Oktober), Paris (13.-14. Oktober), Frankfurt (21.-22. Oktober) und Mailand (5. November). Mit der erstmaligen Aufnahme Taiwans erweitert Aras die Reihe gezielt in Richtung Asien-Pazifik und reagiert damit auf das wachsende Interesse an KI-gestützter Produktentwicklung und Digital-Thread-Strategien.Weitere Informationen, regionale Agenda-Updates und Registrierungsmöglichkeiten unter www.aras.com.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125487/6277433