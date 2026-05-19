Neuss (ots) -Große Wohnflächen und tägliche Reinigung bedeuten für viele Haushalte vor allem eines: häufiges Nachfüllen des Frischwassertanks. Mit dem neuen FLOOR ONE STATION S9 Artist präsentiert Tineco (https://de.tineco.com/) jetzt eine Premium-Reinigungslösung, die genau diesen Aufwand reduziert. Als erster Nass-Trocken-Sauger von Tineco in Europa mit intelligenter Wasser-Nachfüllstation verfügt der FLOOR ONE STATION S9 Artist über die neue Smart Refresh Station, die das Gerät während der Reinigung automatisch mit Frischwasser versorgt.Die neue Ergänzung innerhalb der FLOOR ONE Artist Serie verbindet elegantes Produktdesign mit smarten Technologien für eine besonders komfortable und hygienische Bodenreinigung. Entwickelt wurde das Modell speziell für moderne Haushalte mit größeren Wohnflächen, Familien mit hohem Reinigungsbedarf oder Nutzer, die ihre Reinigungsroutine möglichst automatisiert gestalten möchten.Die Technologie im Detail5L Smart Refresh StationDer größte Unterschied zu herkömmlichen Nass-Trocken-Saugern liegt in der intelligenten Wasserstation. Die neue 5L Smart Refresh Station versorgt das Gerät automatisch mit Frischwasser und reduziert dadurch manuelles Nachfüllen während der Reinigung erheblich. Besonders in größeren Wohnungen oder bei mehreren Räumen sorgt das für ein deutlich komfortableres und unterbrechungsfreieres Reinigungserlebnis. Zusätzlich kann das Wasser in der Station bei Bedarf manuell per Knopfdruck am Display erhitzt werden. Warmes Wasser kann hartnäckige Verschmutzungen wie eingetrocknete Flecken oder klebrige Rückstände effektiver lösen und gleichzeitig eine hygienischere Reinigung unterstützen.StreakFree ScraperFür sichtbar sauberere und schneller trocknende Böden verbessert der FLOOR ONE STATION S9 Artist die Wasseraufnahme während der Reinigung. Der integrierte StreakFree Scraper wurde entwickelt, um sichtbare Wasserstreifen und überschüssige Feuchtigkeit auf dem Boden zu reduzieren. Besonders auf Holzfußböden oder glänzenden Fliesen sorgt das für ein gleichmäßigeres Reinigungsergebnis nach jeder Nutzung.HydroBurst TechnologyMit der HydroBurst Technology aktiviert der FLOOR ONE STATION S9 Artist bei Bedarf einen verstärkten Wasserfluss für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Küchenrückstände, eingetrocknete Flecken, schlammige Fußabdrücke oder Verunreinigungen durch Haustiere lassen sich so gezielter lösen. Besonders in stark beanspruchten Bereichen wie Küchen, Esszimmern oder Haushalten mit Kindern und Haustieren sorgt die Funktion im Alltag für eine spürbar gründlichere Reinigung.DualBlock Anti-Tangle DesignHaare und Tierhaare gehören zu den häufigsten Herausforderungen bei der Bodenreinigung. Das DualBlock Anti-Tangle Design hilft dabei, Verhedderungen an der Bürstenrolle zu reduzieren, den Wartungsaufwand zu minimieren und einen reibungsloseren Betrieb zu unterstützen.Upgraded FlashDry Self-Cleaning SystemNach der Reinigung übernimmt der FLOOR ONE STATION S9 Artist große Teile der Wartung automatisch. Das Upgraded FlashDry Self-Cleaning System reinigt die Bürstenrolle zunächst mit erhitztem Wasser und trocknet sie anschließend innerhalb von nur fünf Minuten mit 110°C heißer Luft. Das hilft, Feuchtigkeit und Geruchsbildung zwischen den Reinigungsvorgängen zu reduzieren und sorgt für eine hygienischere Nutzung im Alltag.Verfügbarkeit und PreisDer FLOOR ONE STATION S9 Artist ist ab sofort über Tineco (https://de-store.tineco.com/collections/nassreiniger/products/tineco-floor-one-station-s9-artist-nass-und-trockensauger?utm_source=chatgpt.com), Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0GVS2PJXG?utm_source=chatgpt.com) sowie OTTO (https://www.otto.de/p/tineco-nass-trocken-sauger-floor-one-station-s9-artist-mit-5-liter-frischwasserstation-230-w-110-grad-heissluft-trocknung-22-000-pa-saugleistung-2094926747/?utm_source=chatgpt.comoc-sheet-v1=pdp_bounce-gate) zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro erhältlich.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu Entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6277432