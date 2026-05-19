Wien (ots) -KAWS' berühmter "COMPANION" ziert die 18. Sacher Artists' Collection - limitiert auf 1.000 Stück, erhältlich ab 19. Mai - der Gesamterlös unterstützt Kinder mit NeurofibromatoseJedes Jahr gestaltet ein Künstler oder eine Künstlerin die berühmte Holzkiste der Original Sacher-Torte. 2026 konnte der weltbekannte zeitgenössische Künstler KAWS für die Gestaltung gewonnen werden. Sein "COMPANION" ziert die Sacher Artists' Collection. Die auf 1.000 Stück limitierten Holzkistchen zeigen sein Gemälde SPOKE TOO SOON. Der Verkauf startet am 19. Mai 2026 und ist für 80 Euro (Größe III, exkl. Versandkosten) im Sacher Onlineshop sowie an den Sacher Standorten in Wien, Salzburg und Seefeld-Tirol erhältlich. Der Gesamterlös von 80.000 Euro wird an NF Kinder gespendet und unterstützt die Forschung für die Tumorerkrankung Neurofibromatose sowie betroffene Familien.Die Artists' Collection ist seit 2009 ein fester Bestandteil von Sacher und hat sich über die Jahre zu einer besonderen Tradition entwickelt. In den vergangenen 18 Jahren wurden bereits rund 16.000 Holzkistchen der Original Sacher-Torte mit Kunstwerken von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern gestaltet."Die Zusammenarbeit mit KAWS bringt eine neue zeitgenössische Perspektive in unser Haus. Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, Tradition immer wieder neu zu denken. Mit KAWS gelingt uns dieser Dialog zwischen Geschichte und Gegenwart auf besonders spannende Weise", sagt Alexandra Winkler, Sacher Co-Eigentümerin, besonders stolz.KAWS bringt den "COMPANION" auf die Original Sacher-TorteDer amerikanische Künstler KAWS gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Künstler weltweit. In seinen Arbeiten greift er häufig Motive aus der Popkultur sowie aus Animation und Ikonografie auf und entwickelt daraus eine eigenständige künstlerische Bildsprache über verschiedene Medien hinweg. Bekannt für seine überlebensgroßen Skulpturen und präzisen, kantigen Malereien, in denen Linie und Farbe im Vordergrund stehen, gelten die von ihm geschaffenen hybriden Cartoon-Figuren als besonders eindrucksvolle Beispiele seiner Auseinandersetzung mit dem Menschlichen. Das ausgewählte Werk SPOKE TOO SOON (2021) zeigt den "COMPANION", vermutlich die ikonischste Figur des Künstlers, die aus einem Schutthaufen herausklettert."When I was invited to this project, it was a great opportunity to do something good for charity. I like the idea of hands climbing out and moving forward. It adds a little humor to the idea of the cake", erklärt KAWS.KAWS' Werke sind zudem in der Ausstellung KAWS. Art & Comix in der ALBERTINA MODERN in Wien bis zum 27. September 2026 zu sehen.Unterstützung für Kinder mit NeurofibromatoseDer Gesamterlös der diesjährigen Sonderedition kommt dem Verein NF Kinder zugute, einer Patientenorganisation, die seit 2013 Kinder mit Neurofibromatose (NF) unterstützt. Die seltene genetisch bedingte Tumorerkrankung tritt in unterschiedlichen Typen auf und betrifft etwa 4.000 Menschen in Österreich. NF kann zu neurologischen Komplikationen, chronischen Schmerzen und Lernschwierigkeiten führen. Die Initiative fördert die Forschung, arbeitet an der Verbesserung der medizinischen Versorgung, unterstützt betroffene Familien und stärkt das Bewusstsein für die Erkrankung.Weitere Informationen: Sacher Artists' Collection | Sacher.com (http://www.sacher.com/de/original-sacher-torte/artists-collection/)Über SacherLuxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Gäste aus aller Welt und gehören den "Leading Hotels of the World" an.Pressekontakt:Sacher CommunicationsTelefon: +43 1 51456 1276E-Mail: communications@sacher.comOriginal-Content von: Sacher Hotels Betriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182583/6277456