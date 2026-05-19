Hannover (www.anleihencheck.de) - Der weltweite Ausverkauf an den Anleihemärkten findet auch zum Wochenanfang kein Ende und treibt die Renditen in der Eurozone weiter nach oben, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe sei auf ein frisches 15-Jahres-Hoch (3,1796%) geklettert. Anleger seien besorgt, dass höhere Energiepreise im Zuge des Nahost-Konflikts die Inflation anheizen und weitere Zinserhöhungen nach sich ziehen könnten. Vor diesem Hintergrund hätten Investoren von Tokio bis New York Staatsanleihen aus ihren Depots geworfen und damit den Einbruch am Anleihemarkt verschärft. (19.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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