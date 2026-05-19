Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schwäche der Rentenmärkte setzte sich zu Beginn der Woche fort und insbesondere waren es erneut die gestiegenen Energiepreise, die anfänglich belastet haben, so die Analysten der Helaba.Die Gespräche zwischen dem Iran und den USA unter Vermittlung Pakistans seien aber wieder aufgenommen worden und die USA erwägten dabei anscheinend, auf die iranische Forderung zur Aussetzung von Sanktionen gegen die Ölindustrie einzugehen. Bestätigt worden sei dies allerdings nicht. Die Ölpreise hätten daher zwischenzeitlich nachgegeben und die anderen Marktsegmente hätten sich entsprechend erholen können. Die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks seien dennoch präsent, wenngleich man sich marktseitig bezüglich der EZB auf den Junitermin fokussiere und bezüglich der Fed auf den Dezembertermin. In diesem Zusammenhang sei auf die Rede-Beiträge von EZB- und Fed-Vertretern verwiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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