Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg am Persischen Golf hat auf globaler Ebene unmittelbaren Einfluss auf das Preisniveau, so die Analysten der Helaba.Die Auswirkungen an den Tankstellen seien seit März zu beobachten und die jüngsten Anstiege der Ölnotierungen würden die Benzin- und Dieselpreise weiter in die Höhe treiben. Auch wenn es in vielen Ländern inzwischen mehr oder weniger erfolgreiche staatliche Maßnahmen gegen den Preisanstieg an den Tankstellen gebe, sei das Niveau erhöht und rund um den Globus seien Inflationsraten und -gefahren gestiegen. Hinzu komme, dass nicht nur Treibstoffe knapper und teurer geworden seien, sondern auch eine Reihe von Gütern abseitig der Energieprodukte. Dies trage dazu bei, dass mit den jüngsten Daten auch die Indizes angestiegen seien, die Probleme in den internationalen Lieferketten messen würden. So habe der entsprechende globale Index der Fed von New York auf das höchste Niveau seit 2022 zugelegt. In der Tendenz steigend seien auch die Inflationserwartungen, die Dynamik des Anstiegs sei im Vergleich zur Pandemiephase aber noch verhalten. Dennoch würden die Zentralbanken unter Druck gesetzt, gegen die Inflation vorzugehen. Allerdings sei die Arbeit der Notenbanker aufgrund der Tatsache erschwert, dass die Verspannungen in den Lieferketten nicht nur die Inflation treiben würden, sondern auch ein konjunkturelles Risiko darstellen würden. Ungeachtet dessen hätten die Zinserwartungen bezüglich EZB und Fed in den letzten Tagen zugenommen und die Renditen seien weiter angestiegen. ...

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