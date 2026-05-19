Kia hat eine weitere Version seines Elektro-Vans PV5 vorgestellt: In Zusammenarbeit mit dem deutschen Umbauspezialisten AMF-Bruns hat der südkoreanische Hersteller eine Variante zum Transport von Rollstuhlfahrern entwickelt, die im Fond auch Platz für eine Begleitperson bietet. Wichtig zum Verständnis: Der neue Kia PV5 WAV wurde nicht entwickelt, damit Rollstuhlfahrer selbst das Fahrzeug steuern können, sondern er dient vielmehr zur Personenbeförderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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