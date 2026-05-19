Kessler setzt seit 1826 bewusst auf Tradition und Zeitgeist 200 Jahre Leidenschaft, Pioniergeist und Handwerkskunst aus Württemberg: Die Sektkellerei Kessler begeht 2026 ihr zweihundertjähriges Bestehen und schreibt damit ein aüergewöhnliches Kapitel deutscher Wirtschafts- und Genussgeschichte fort. Verwurzelt in Esslingen hat sich Kessler in der Spitzenklasse des deutschen Schaumweinmarktes etabliert. Mit einer wachsenden Fan-Community weit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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