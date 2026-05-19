Original-Research: Power Metallic Mines Inc. - von GBC AG



19.05.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Power Metallic Mines Inc. Unternehmen: Power Metallic Mines Inc. ISIN: CA73929R1055 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,88 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Neue hochgradige Bohrabschnitte bestätigen den Investment-Case Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen unser Kursziel von 2,85 CAD auf 3,00 CAD. Aus unserer Sicht haben die jüngsten technischen Fortschritte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lion langfristig eine Bewertung rechtfertigen kann, die deutlich über unserem revidierten Basisszenario liegt. Besonders wichtig ist die erwartete erste Mineralressourcenschätzung, die nun bereits für Sommer 2026 angekündigt wurde. Damit könnte Lion früher als bislang angenommen von einer reinen Entdeckungsbewertung in eine ressourcenbasierte und später wirtschaftlich fundierte Bewertungsphase übergehen. Unser revidiertes Kursziel von 3,00 CAD ist daher als Basisszenario und nicht als Obergrenze zu verstehen. Die internen Erwartungen des Managements deuten auf eine potenziell bedeutende hochgradige Ressource bei Lion hin, mit einem möglichen Umfang von 10,0 bis 12,0 Mio. Tonnen bei Gehalten von über 5,0 % CuEq. Sollte sich diese Größenordnung in der ersten Ressourcenschätzung bestätigen und anschließend durch metallurgische Ausbeuten von rund 95 %, hohe Auszahlungsquoten, moderate Steuerannahmen und staatliche Unterstützung bei der Projektfinanzierung untermauert werden, könnte Lion eine deutlich höhere Bewertung rechtfertigen. In einem solchen Szenario wäre auf Projektebene perspektivisch ein Wert von über 1,0 Mrd. CAD denkbar. Der Investment Case von Lion basiert auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Annahme: Die Mineralisierung weist eine außergewöhnlich hohe Wertdichte auf. Im Bergbau ist der Gehalt ein zentraler wirtschaftlicher Treiber. Höhere Gehalte bedeuten mehr verwertbares Metall pro Tonne Gestein und können damit nahezu alle wesentlichen Parameter eines potenziellen Minenbetriebs verbessern. Bei einem hochgradigen Erzkörper muss tendenziell weniger Material bewegt, aufbereitet und gelagert werden, um dieselbe Menge an Metall zu gewinnen. Dies kann geringere Abraumvolumina, niedrigere Transport- und Aufbereitungskosten, einen geringeren Infrastrukturbedarf und potenziell einen weniger kapitalintensiven Betrieb ermöglichen. Kurz gesagt: Hochgradiges Erz kann selbst einer kleineren Mine erhebliche wirtschaftliche Relevanz verleihen. Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir Lion als potenziell erstklassigen Vermögenswert betrachten. Es handelt sich nicht um ein niedriggradiges Großtonnage-Konzept, das nur bei sehr niedrigen Stückkosten wirtschaftlich tragfähig wäre. Vielmehr ist der Wert stark konzentriert. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigen diese Einschätzung: Power Metallic meldete unter anderem 22,00 m mit 11,46 % CuEqRec in PML-26-095, 17,45 m mit 9,47 % CuEqRec in PML-26-094 sowie 39,00 m mit 5,66 % CuEqRec in PML-26-101. Diese Abschnitte sind nicht marginal, sondern sehr hochgradig und stützen unsere Einschätzung, dass Lion zu einem hochwertigen Kern innerhalb eines größeren distriktweiten Systems werden könnte. Unserer Ansicht nach erhöhen die jüngsten Ergebnisse das Vertrauen in die Annahmen unseres Bewertungsrahmens. Sie rechtfertigen eine moderate Aufwärtsanpassung, da sich die geologische Unsicherheit verringert, das technische Vertrauen steigt und die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sich Lion zu einer substantiellen, ressourcenbasierten Entwicklungsmöglichkeit entwickelt. Ein weiterer zentraler Werttreiber ist die polymetallische Wertdichte. Lion ist nicht nur ein Kupferprojekt, sondern ein Kupfer-PGE-Nickel-Gold-Silber-System. Der wirtschaftliche Wert pro Tonne ergibt sich somit aus mehreren verwertbaren Metallen. Kupfer dürfte der dominierende Treiber bleiben, doch Palladium, Platin, Gold, Silber und Nickel können den gewinnbaren Wert pro Tonne zusätzlich deutlich erhöhen. Deshalb ist der Kupferäquivalentgehalt für Lion eine wichtige Kennzahl, sofern er durch realistische Annahmen zu Ausbeuten und metallurgischen Tests gestützt wird. Der dritte zentrale Faktor ist die Verarbeitbarkeit. Hohe Gehalte allein reichen nicht aus, wenn das Erz metallurgisch komplex oder schwer aufzubereiten ist. In unserem letzten Bericht haben wir daher betont, dass die frühen metallurgischen Ergebnisse das Vertrauen erheblich stärken. Die Flotation im geschlossenen Kreislauf deutet auf sehr hohe Ausbeuten und einen hohen Kupfergehalt im Konzentrat hin. Damit wird die zentrale Frage, ob die Mineralisierung verarbeitet und als verkaufsfähiges Produkt vermarktet werden kann, ungewöhnlich früh positiv adressiert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260519_Power_Metallic_Mines_Update_DE



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Fertigstellung: 18.05.2026 (19:24)

Erste Weitergabe: 19.05.2026 (10:00)



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