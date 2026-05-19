Silicon Valley und deutsche Technik verbünden sich zur Entwicklung eines neuen KI-Rechen-Champions für Europa und die Welt

Mythic, ein Pionier im Bereich analoges Compute-in-Memory und Architekt der branchenweit energieeffizientesten KI-Beschleunigungstechnologie, gab heute die Übernahme der Videantis GmbH bekannt, eines der führenden europäischen Unternehmen im Bereich digitale Prozessor-IP.

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Im Rahmen der Transaktion wird die bahnbrechende analoge Rechenplattform von Mythic mit der hochgradig differenzierten, einheitlichen digitalen Prozessorarchitektur und dem produktionserprobten Software-Stack von Videantis vereint. Dadurch kann Mythic die Einführung einer neuen Klasse hybrider KI-Rechenplattformen beschleunigen, die gegenüber herkömmlichen GPU-basierten Systemen einen 100-fachen Energieeffizienzvorteil bieten.

Diese Vereinbarung baut auf der kürzlich bekannt gegebenen Vereinbarung von Mythic mit Honda zur gemeinsamen Entwicklung von KI-Chips der nächsten Generation für zukünftige Fahrzeuge auf eine Bestätigung der bahnbrechenden Architektur von Mythic in einer der anspruchsvollsten Produktionsumgebungen der Welt. Die Zusammenarbeit mit Honda sowie die Übernahme von Videantis bringen Mythic in die Lage, sein hybrides KI-Computing auf einer einzigen Plattform zu skalieren von Drohnen mit nur einer Kamera über Fabrikroboter und autonome Plattformen bis hin zum Einsatz in Rechenzentren

Die Fortschritte kommen direkt im Anschluss an die überzeichnete 125-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von Mythic, die von prominenten Deep-Tech-Investoren wie DCVC, NEA, Future Ventures, S3 Ventures, Atreides Management und SoftBank angeführt wurde. Auch eCAPITAL, ein führender Deep-Tech-Risikokapitalgeber in Europa, ist im Zuge der Akquisition Anteilseigner von Mythic geworden.

"Der derzeitige Energieverbrauch der KI ist ruinös verschwenderisch, untragbar und destabilisierend," sagte Dr. Taner Ozcelik, CEO von Mythic. "Dank der Verstärkung durch das erstaunliche Team von Videantis wird Mythic der Welt einen hochleistungsfähigen KI-Chip bieten, der nur ein Prozent der Energie der heutigen hochmodernen GPUs benötigt. Wir produzieren diesen Chip sowohl in den USA als auch in Europa, um unseren Kunden angesichts geopolitischer Instabilität Sicherheit zu gewähren. Wir wollen sicherstellen, dass die Zukunft der KI nachhaltig, stabil und ergiebig ist."

Durch die Transaktion stärkt Mythic wesentlich seine Position in den Bereichen Rechenzentren, Automobil, Robotik und Verteidigung und errichtet eine leistungsstarke transatlantische KI-Halbleiterplattform, die sowohl im Silicon Valley als auch in Deutschland verankert ist. Europas KI-Zukunft ist gesichert und Amerikas KI-Zukunft wird beschleunigt.

Ein seltenes europäisches Technologie-Asset in großem Maßstab erprobt

Videantis zählt zu den innovativsten Halbleiter-Unternehmen Europas. Der Europäische Innovationsrat (EIC) führt Videantis unter den Top 1 %, was dem Unternehmen einen der begehrtesten Innovationszuschüsse des Kontinents einbringt.

Seine Prozessor-IP versorgt mehr als 25 Millionen Chips weltweit und die Skalierung der Produktionsprogramme setzt sich fort. Das Unternehmen ist bei allen drei führenden Autobauern Europas weiterhin stark vertreten und hat die Integration kompakter, sicherheitskritischer Systeme wie der automatischen Notbremsfunktion (Automatic Emergency Braking, AEB) in ultrakompakte 20 mm 20 mm große Kameramodule ermöglicht.

Vor allem hat Videantis in seiner ausgelieferten Serienproduktion keinerlei Defekte verzeichnet eine außergewöhnliche Leistung im Bereich automobilqualifizierter Halbleiter und ein Beleg für die Robustheit seiner Architektur sowie die hohe Ingenieursdisziplin.

Die einheitlichen Prozessoren von Videantis werden mittlerweile in immer größeren Stückzahlen ausgeliefert, etwa in Chips eines der drei global führenden Halbleiterunternehmen nach Marktkapitalisierung, dessen Chips einen Großteil der Fahrzeuginfrastruktur antreiben was den seltenen Übergang europäischer Prozessor-IP von der Innovationsphase zum Einsatz als Industriestandard widerspiegelt.

Die einheitliche Prozessorplattform v-MP6000UDX von Videantis führt Deep Learning, klassische Computer Vision, Signal- und Bildverarbeitung, Videocodierung und -decodierung sowie KI-Inferenz-Workloads auf einer einzigen Architektur aus. Anstatt spezialisierte Blöcke wie NPUs, GPUs, Streaming-Maschinen, Tensor-Kerne, DSPs, ISPs und Codecs zusammenzuschustern, setzt Videantis auf ein skalierbares Array identischer Prozessorkerne, das für eine hohe Auslastung bei Echtzeit-Workloads bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch sorgt.

"Seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir kontinuierlich an der Entwicklung einer einheitlichen Architektur, die auf Skalierbarkeit, Determinismus und Effizienz ausgelegt ist", sagte Dr. Hans-Joachim Stolberg, Gründer und CEO von Videantis. "Wir waren schon immer der Meinung, dass Energieeffizienz aus der Kontrolle der Datenbewegung entsteht explizites Speichermanagement ist dem Kohärenz-Traffic überlegen. Der Compute-in-Memory-Ansatz von Mythic treibt dieselbe Philosophie auf die Spitze. Gemeinsam können wir eine höhere Systemeffizienz erreichen, als es jedem von uns allein möglich wäre.

Das von fünf Branchenveteranen gegründete Videantis steht unter der Leitung von Hans-Joachim Stolberg. Alle fünf Gründer werden zu Mythic wechseln und dort die Weiterentwicklung der einheitlichen Digitalarchitektur vorantreiben sowie den neuen Hybrid-Computer entwickeln. Videantis wird weiterhin als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mythic operieren.

Einheitliche Architektur: ein grundlegend anderer Ansatz als GPUs

Im Gegensatz zu GPU-zentrierten Systemen, die aus mehreren heterogenen Verarbeitungsblöcken bestehen, setzt Videantis auf eine einheitliche Hardware- und Software-Architektur, die auf Determinismus, Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt ist.

Einheitliche Hardware

Während moderne GPUs mehrere heterogene Recheneinheiten und Subsysteme integrieren, ist die Architektur von Videantis von Grund auf einheitlich aufgebaut. Ihre einzigartige Kombination aus:

VLIW (Very Long Instruction Word)

SIMD (Single Instruction Multiple Data)

schafft eine skalierbare, deterministische Rechenengine, die Bildverarbeitung, Signalverarbeitung, SLAM, Large Language Models (LLMs), Non-Max-Suppression, Attention-Berechnungen, Videobearbeitung, KI-Inferenz und weitere Hochleistungs-Workloads innerhalb eines einzigen, kohärenten Frameworks bewältigen kann.

Ein charakteristisches Merkmal der Architektur ist die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit der Laufzeit. Derselbe Cluster aus einheitlichen Kernen kann dynamisch partitioniert und je nach Anwendung an sehr unterschiedliche Workload-Mischungen angepasst werden. Diese Flexibilität ist ein wesentlicher Grund für den großen Erfolg von Videantis in Automobilprogrammen, in denen sich Anforderungen über Modellgenerationen und Funktionsumfänge hinweg kontinuierlich weiterentwickeln. Die Architektur bietet effektiv eine FPGA-ähnliche Rekonfigurierbarkeit bei ASIC-typischer Effizienz- eine seltene Kombination, die lange Produktlebenszyklen und vielfältige Anwendungs-Workloads ermöglicht, ohne die Performance pro Watt zu beeinträchtigen.

Anstatt sich auf zunehmend komplexe Mechanismen zur Speicherkohärenz und High-Bandwidth-Interconnect-Fabrics zu verlassen, minimiert Videantis die Datenbewegung durch ein intelligentes, explizites Speichermanagement. Diese architektonische Reinheit vermeidet die Ineffizienz einer "Sammelsurium"-Prozessorintegration, wie sie bei GPU-zentrierten Designs üblich ist, und ermöglicht eine außergewöhnliche Performance per Watt sowie Skalierbarkeit

Die Digitalprozessorarchitektur von Videantis allein bietet in leistungsbeschränkten und sicherheitskritischen Systemen erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen GPU- und TPU-Ansätzen.

Einheitliche Software

Die einheitliche Hardware wird durch einen über ein Jahrzehnt hinweg gereiften, einheitlichen Software-Stack ergänzt, der im Laufe von mehr als zehn Jahren in zahlreichen Serienproduktionsprogrammen der Automobilindustrie perfektioniert wurde.

Ähnlich wie die Unified Driver Architecture (UDA) und das CUDA-Ökosystem von NVIDIA die Grundlage für die Verbreitung von GPUs bildeten, hat Videantis eine zusammenhängende Rechen- und Softwarearchitektur entwickelt, die das Deployment vereinfacht und sich anwendungsübergreifend skalieren lässt maßgeschneidert für deterministische, sicherheitszertifizierte und energieeffizierte KI-Systeme.

Diese Ausgereiftheit der Software verringert Integrationsprobleme erheblich und beschleunigt die Bereitstellung auf Systemebene ein entscheidender Vorteil in den Bereichen Automobil, Robotik, Verteidigung und Rechenzentren.

Von Analog Digital zu einer neuen Klasse von Hybrid-KI-Computern

Mythic hat sich seit jeher an einer mutigen Mission orientiert: das Erreichen einer 100-fachen Verbesserung der Energieeffizienz gegenüber herkömmlichen KI-Beschleunigungsplattformen.

Das Hinzukommen von Videantis beschleunigt diese Mission.

Beide Unternehmen vertreten die gleiche architektonische Philosophie: Energieeffizienz entsteht durch lokal gehaltene Daten und die Minimierung von Datenbewegung. Videantis erreicht dies durch explizite Speicherverwaltung und intelligentes Scheduling über einheitliche Kerne hinweg. Mythic geht bei diesem Prinzip noch einen Schritt weiter, indem Computing und Speicher durch analoges Compute-in-Memory auf einer einzigen physischen Ebene zusammengeführt werden.

Die analoge In-Memory-Rechenarchitektur von Mythic bietet unvergleichliche Effizienz für dichte KI-Inferenz. Die einheitliche digitale Architektur von Videantis stellt das flexible, skalierbare, rekonfigurierbare, hochleistungsfähige digitale Rückgrat bereit, das für die Orchestrierung und Erweiterung dieser Rechenleistung erforderlich ist.

Zusammen bilden sie eine wirklich hybride Rechenplattform

Analog für ultraeffiziente KI-Matrix-Operationen

Einheitlich digital für Kontrolle, Programmierbarkeit und High-Performance-Workloads

"Wir haben uns Mythic schon immer als ein Hybridsystem vorgestellt, das die extreme Effizienz und Leistungsfähigkeit des analogen Computings mit der Programmierbarkeit und Flexibilität des digitalen Computings verbindet" sagte Dr. Dave Fick, Mitbegründer und CTO von Mythic. "Videantis fügt mit der Bereitstellung von flexiblem Computing ein entscheidendes Element hinzu, das nicht nur digitale Operationen für Attention-Berechnungen übernimmt, sondern auch Non-Max-Suppression, Videocodecs, SLAM und viele andere Hochleistungs-Rechenalgorithmen.

Dieses Hybridmodell steht in starkem Kontrast zu GPU-zentrierten Systemen, die Workloads mit zunehmend stromhungrigen Digitalarchitekturen die auf eine hohe Auslastung der Speicherbandbreite angewiesen sind zu bewältigen versuchen.

Durch die Kombination erstklassiger analoger und digitaler Architekturen verdoppelt Mythic im Wesentlichen seinen architektonischen Vorsprung und beschleunigt die Markteinführung der energieeffizientesten KI-Computing-Plattform der Welt.

Beschleunigung des Umbruchs in Rechenzentren

KI-Rechenzentren stehen vor einer beispiellosen Energiekrise. Strom und nicht der reine Durchsatz wird zum primären Engpass.

Die Akquisition versetzt Mythic in die Lage, bedeutend schneller in den Rechenzentrumsmarkt vorzustoßen zum einen, weil sie die Entwicklung der digitalen Hälfte seiner Hybridarchitektur beschleunigt, zum anderen, weil sie die Bereitstellung vollständigerer, einsatzbereiter KI-Systeme mit End-to-End-Effizienz und -Leistung ermöglicht.

Das Ergebnis ist eine Rechenplattform, die nicht nur mit GPUs und TPUs konkurrieren kann, sondern die Performance-pro-Watt-Bilanz in der KI-Branche neu definieren wird.

Die Hybridarchitektur von Mythic soll es Betreibern von Rechenzentren ermöglichen, mehr KI-Leistung pro Watt, pro Rack und pro Dollar zu erzielen und damit einer der dringlichsten strukturellen Herausforderungen in der KI-Infrastruktur zu begegnen.

Ein europäischer KI-Champion

Europa hat nun seinen eigenen Champion bei KI-Halbleitern einer mit tiefen Wurzeln in deutscher Ingenieurskunst und der Ambition, auf globaler Ebene zu konkurrieren.

Mit einer starken Präsenz in Deutschland und den USA stellt Mythic heute eine transatlantische KI-Computing-Plattform dar, die in einzigartiger Weise positioniert ist, um Europa, die Vereinigten Staaten und globale Märkte zu versorgen.

Dr. Taner Ozcelik, CEO von Mythic, und ehemalige Führungskraft bei NVIDIA, kommentierte:

"Videantis ist die beste digitale Architektur, die wir weltweit geprüft haben. Ihr einheitliches Hardware- und Softwaremodell ist elegant, skalierbar, außergewöhnlich flexibel und hat sich in der Serienproduktion mit null Fehlern in der Praxis bewährt. In Kombination mit der analogen Rechenplattform von Mythic verdoppeln wir im Wesentlichen unseren architektonischen Vorteil und beschleunigen die Entwicklung des hybriden Computers, den die Welt für das KI-Zeitalter benötigt.

Diese Akquisition vereint Silicon Valley-Innovationsgeist und deutsche Engineering-Exzellenz, um die energieeffizienteste Computing-Plattform der Welt zu bauen.

Über Mythic

Mythic ist ein Pionier im Bereich des analogen KI-Computings und leitet mit seinen Analog Processing Units (APUs) eine neue Ära des beschleunigten Computings ein ein grundlegend anderer Compute-in-Memory-Ansatz, der Rechenleistung und Speicher auf einer einzigen Ebene zusammenführt. Durch die Überwindung der Energieengpässe traditioneller digitaler Architekturen bieten die Chips von Mythic eine beispiellose Leistung pro Watt (oft 100-mal besser als GPUs) für KI-Inferenz in Edge-Geräten, Fahrzeugen und Rechenzentren. Die Plattform von Mythic unterstützt eine breite Palette von KI-Modellen, und seine analogen Starlight-Coprozessoren können direkt in Sensoren eingebettet werden, um die Datenqualität drastisch zu verbessern. Zu den Investoren des Unternehmens gehören DCVC, NEA, Future Ventures, Atreides Management, SoftBank, S3 Ventures, eCAPITAL sowie strategische Partner wie Honda und Lockheed Martin. Erfahren Sie mehr unter mythic.ai.

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