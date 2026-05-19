Berlin (ots) -Starker Auftakt zum Super-Jubiläums-Jahr des Micky Maus Magazins. Mit der ultimativen "Micky Maus Legacy Collection"! Am 26. Mai 2026 erscheint die erste Ausgabe der insgesamt vier hochwertigen Sammelbände im Handel. Egmont Ehapa Media feiert mit spannenden Ausgaben den 75. Geburtstag des Micky Maus Magazins - und das bis zum Ende des Jahres. Dabei bietet die "Legacy Collection" eine fantastische Zeitreise durch die Comic-Geschichte des Magazin-Klassikers. Fans können sich auf starke Comic-Bände voller Abenteuer, Spaß und zeitlosem Witz freuen. Mit liebevoll aufbereiteten Klassikern, kuriosen Fundstücken und besonderen Blicken hinter die Kulissen lässt diese Sammlung eine unvergleichliche Comic-Ära hochleben.Produktmanagerin Jane Kahnt gibt weitere Einblicke ins Jubiläumsjahr: "Neben den besonderen Neuerscheinungen haben wir diesem Jubiläumsjahr einen neuen Claim gegeben - "Kichern forever". Das bringt alle Leserinnen und Leser in Stimmung für eine unvergessliche Geburtstagsparty. 75 Jahre Micky Maus Magazin und dennoch zeitlos und immer up to date - wir kichern mit!"Am 29. August 1951 findet das erste Magazin, damals noch unter dem Titel "Micky Maus - das bunte Monatsheft", den Weg in die Zeitschriftenregale. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, wie erfolgreich es werden würde. Nachdem das Magazin in der Öffentlichkeit anfangs auf Skepsis stößt, etabliert es sich schon bald zu einem absoluten Bestseller. Seither begeistert das Magazin Generationen von Leserinnen und Lesern mit lustigen und spannenden Comics und zählt mit mehr als 1,3 Milliarden verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Kinder- und Comic-Magazinen weltweit.Ausführliche Informationen zu den Jubel-Produkten, Glückwünsche prominenter Disney Zeichnerinnen und Zeichner, ein Interview mit dem Micky Maus Magazin-Verleger Jörg Risken und wichtige Fakten zur Historie des Magazins sind in der beigefügten Pressemappe aufgeführt. Bildmaterial steht zum Download im Presseportal bereit. Einfach unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "75 Jahre Micky Maus Magazin" registrieren und nach der Freischaltung mit dem Herunterladen beginnen. Außerdem wird Ende Juli der Presseraum durch umfangreiches EPK-Material regelmäßig ergänzt.Save The Date: Am 26. August 2026 eröffnet Egmont Ehapa Media für vier Wochen den Jubel-Pop-Up-Store im Bikini Berlin. Informationen und Updates zu den Programm-Highlights werden regelmäßig gemeldet.Übrigens! Die Erstausgabe des Micky Maus Magazins im Jahr 1951 ist gleichbedeutend mit der Gründung des Ehapa-Verlags, welcher seitdem die Heimat der Entenhausen-Comics ist.Die "Micky Maus Legacy Collection" 01 ist ab dem 26. Mai 2026 (D: EUR 12,99, A: EUR 13,50, SFR 19.90) im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, l.paesold@egmont.de.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6277505