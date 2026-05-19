DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Erfolgreicher Abschluss des freiwilligen öffentlichen Angebots 2026 zum Erwerb von 1,7 Mio. Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: Erfolgreicher Abschluss des freiwilligen öffentlichen Angebots 2026 zum Erwerb von 1,7 Mio. Aktien

Bayreuth (pta000/19.05.2026/09:50 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6, hat am 27. April auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.744.249 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Kaufpreis von 1,90 EUR je Aktie der 7C Solarparken AG zu erwerben.

Die Annahmefrist begann am 4. Mai 2026 und endete am 18. Mai 2026 (Mitternacht). Stand heute, 19. Mai 2026, 9:29 Uhr, wurden der Gesellschaft Angebote über die Andienung von mehr als 3,8 Millionen Aktien gemeldet.

Am 21. Mai 2026 wird die Gesellschaft die finale angediente Aktienzahl und die dazugehörige Annahmequote auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.solarparken.com in der Rubrik "Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2026" veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:

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May 19, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)