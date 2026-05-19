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WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
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7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
19.05.2026 10:21 Uhr
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PTA-News: 7C Solarparken AG: Erfolgreicher Abschluss des freiwilligen öffentlichen Angebots 2026 zum Erwerb von 1,7 Mio. Aktien

DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Erfolgreicher Abschluss des freiwilligen öffentlichen Angebots 2026 zum Erwerb von 1,7 Mio. Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: Erfolgreicher Abschluss des freiwilligen öffentlichen Angebots 2026 zum Erwerb von 1,7 Mio. Aktien

Bayreuth (pta000/19.05.2026/09:50 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6, hat am 27. April auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.744.249 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Kaufpreis von 1,90 EUR je Aktie der 7C Solarparken AG zu erwerben.

Die Annahmefrist begann am 4. Mai 2026 und endete am 18. Mai 2026 (Mitternacht). Stand heute, 19. Mai 2026, 9:29 Uhr, wurden der Gesellschaft Angebote über die Andienung von mehr als 3,8 Millionen Aktien gemeldet.

Am 21. Mai 2026 wird die Gesellschaft die finale angediente Aktienzahl und die dazugehörige Annahmequote auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.solarparken.com in der Rubrik "Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2026" veröffentlichen.

(Ende)

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Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779177000157 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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