Leipzig (ots) -Je höher die Temperaturen, desto luftiger die Kleidung - und kaum ein Kleidungsstück polarisiert dabei so sehr wie der BH. Die weibliche Brust und sichtbare Nippel bleiben kontrovers. Wie viele Gedanken sich Frauen darüber machen und wie sie es tatsächlich mit dem BH-Tragen halten, zeigen aktuelle Daten von JOYclub (www.joyclub.de). Dafür befragte die Erotik-Community im Mai 2026 insgesamt 2.010 weibliche Mitglieder.Mal mit, mal ohne - BH im öffentlichen Raum kein MussOb ihre Brustwarzen sichtbar sind oder nicht, darüber denken die befragten Frauen mehrheitlich (63,2 %) gar nicht oder nur selten nach. Jedoch für jede Vierte (26,6 %) ist dieser Gedanke ein häufiger, teils ständiger Begleiter, wenn sie aus dem Haus geht. Das macht den BH nicht zum Muss, sondern vielmehr zum bewusst (nicht) getragenen Kleidungsstück: So sagen von den 2.010 Frauen zwar 92,3 % Ja zum BH, nur eben nicht immer, und 7,7 % antworten mit einem klaren Nein.Die Mehrheit der BH-Trägerinnen (59,1 %) verlässt das Haus ausnahmslos mit BH. Aber so manche (38,8 %) entscheiden sich erst beim Anziehen. Ob mit oder ohne BH, dafür sind hauptsächlich geplante Aktivitäten (65,1 %), die gewählte Oberbekleidung (54,1 %) und ebenso Lust und Laune (46,7 %) ausschlaggebend. Weit weniger eine Rolle spielt die Außentemperatur (14,2 %), nur selten die Zyklusphase (2,9 %). Nachgefragt, ob sie denn gefühlt ohne BH mehr Blicke auf sich ziehen, widersprechen sechs gegenüber vier, die bejahen.Die meisten der Nicht-BH-Trägerinnen haben ihn bewusst abgelegt. Manche aus Wohlgefühl, einige aus gesundheitlichen Gründen, andere aus gesellschaftlichen. Eine Frau berichtet: "Ich habe die Einengung nicht mehr ertragen. Heute stehe ich zu meinem Körper. Und so sexy Brüste auch sind, so wenig müssen sie sexualisiert werden, wenn schlicht Mensch stattfindet." Dennoch ist es eine nicht immer reibungslose Entscheidung: Jede Dritte (37,5 %) hat sich ohne BH im öffentlichen Raum schon einmal unwohl gefühlt.Brustwarzen im Mittelpunkt - Orgasmus durch gezielte StimulationHingegen nehmen Brüste im Bett, beim Date oder im Swingerclub eine durchaus erotische, lustvolle Rolle ein. So ist es für 79,4 % aller befragten Frauen wichtig, dass ihre Brüste beim Sex einbezogen werden. Und jede Vierte (29,8 %) gibt an, dass sie durch die Stimulation ihrer Brustwarzen schon einmal einen Orgasmus erlebt hat.Über JOYclub: JOYclub (www.joyclub.de) ist mit über sieben Millionen registrierten Mitgliedern eine der führenden sexpositiven Online-Communitys für Dating, Events und Sex Education. TÜV-geprüft, mit kostenlosen On-Demand-Workshops namhafter Sexpert:innen, Interaktion in Forum und Livestream rund um Sex und Beziehung und Europas größtem kinky Eventkalender ebnet JOYclub den Weg in eine Welt, in der alle zu mehr Glück und Erfüllung finden. JOYclub bietet Mitgliedern einen geschützten Raum, um sich selbst zu entdecken, Vorlieben und Fantasien auszuleben - und ihr sexuelles Selbstbewusstsein zu stärken.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/6277514