Mit ihrem kompakten Format bleibt die DKM 2026 effizient planbar. Wer Ende Oktober nach Dortmund kommt, trifft dort in kurzer Zeit auf die prägenden Marktteilnehmer und die entscheidenden Einschätzungen zur Entwicklung des Vermittlermarkts. Die DKM - die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzbranche - bleibt ihrem erfolgreichen Öffnungskonzept treu. Damit sind Dienstag, 27.10.2026, und Mittwoch, 28.10.2026, als Messetage mit vollem Programm gesetzt. Die Messe öffnet für Fachbesucherinnen und Fachbesucher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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