Die kürzlich von Applied Materials vorgelegten Quartalszahlen sorgten für einigermaßen Aufsehen. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen schoss die Aktie spektakulär nach oben. Sie konnte sich allerdings zunächst nicht auf dem exponierten Kursniveau halten und kam wieder zurück. Der schwache Gesamtmarkt dürfte am Freitag dabei durchaus eine Rolle gespielt haben.Applied Materials mit starken Q2-Daten Der Anbieter für Fertigungsanlagen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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