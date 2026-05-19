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onemarkets Blog
19.05.2026 10:21 Uhr
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DAX startet fest - internationale Märkte zeigen sich schwächer

Der DAX startet kaum verändert in den Handel und bewegt sich leicht im Plus. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Auftakt schwächer. Die US-Indizes werden vorbörslich ebenfalls mit leichten Abschlägen erwartet, wobei insbesondere Technologiewerte nachgeben. In Asien beendete der Nikkei den Handelstag mit spürbaren Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Aus Japan kommen robuste Konjunkturdaten: Die Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als prognostiziert, getragen vor allem von Konsum und Außenhandel. Gleichzeitig bleibt der Ausblick wegen steigender Energiepreise und geopolitischer Risiken gedämpft.
Im Nahen Osten sorgen neue diplomatische Signale für leichte Entspannung. Ein geplanter Militärschlag der USA gegen den Iran wurde vorerst ausgesetzt, um Verhandlungen Raum zu geben.
Am Rohstoffmarkt reagierten die Ölpreise entsprechend mit Abschlägen, nachdem sie zuvor deutlich gestiegen waren.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Hornbach gerät unter Druck. Die Aktie gibt nach Veröffentlichung der finalen Jahreszahlen nach. Zwar konnte der Konzern den Umsatz steigern und stabile Ergebnisse vorlegen, der Ausblick bleibt jedoch zurückhaltend. Insbesondere Kostendruck und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld begrenzen die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr.

Aixtron zählt zu den Gewinnern des Tages. Ein neuer Großauftrag aus den USA sorgt für erhöhte Nachfrage nach den Papieren und deutliche Kursgewinne. Die Nachricht unterstreicht die starke Position im Markt für Halbleiterausrüstung.

Deutlich schwächer präsentiert sich Ottobock. Ein kritischer Bericht eines Short-Sellers belastet das Vertrauen der Investoren und führt zu kräftigen Kursabschlägen bei gleichzeitig erhöhtem Handelsvolumen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UN77BF 6,81 23791,315753 Punkte 36,33 Open End
DAX Bear UG31HM 20,84 26496,605247 Punkte 11,75 Open End
DAX Bull UN60UD 24,45 21993,186871 Punkte 9,95 Open End
DAX Bull UN4F29 16,42 22861,108903 Punkte 15,26 Open End
Gold Bull UN6K56 7,80 4475,542819 USD 50,09 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Amanzon.com Inc. Call HD27RN 1,65 250,00 USD 11,06 17.06.2026
AMD Inc. Call HD4LJN 4,23 390,00 USD 6,02 17.06.2026
DAX Put UN74D7 2,90 23900,00 Punkte 26,52 12.06.2026
Rheinmetall AG Call UG342A 7,5 1600,00 EUR 5,03 16.12.2026
DAX Call UG7GHF 23,62 22900,00 Punkte 7,83 18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UN1XZX 1,32 937,795355 EUR 5 Open End
DAX Long UN78ZE 2,67 23500,928579 Punkte 30 Open End
DAX Long UN5NLK 1,75 23095,774602 Punkte 20 Open End
DAX Short UN2YQZ 1,07 25927,856618 Punkte 15 Open End
Rheinmetall AG Long UN7P84 1,70 1055,001712 EUR 10 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2026; 09:45 Uhr;

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