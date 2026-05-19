München (ots) -Was, wenn ausgerechnet die katholische Kirche das Klima retten könnte? Eckart von Hirschhausen geht dieser Frage nach. Die Doku "Hirschhausen will zum Papst - Wer bewahrt die Schöpfung?" läuft am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, um 19.15 Uhr im Ersten und bereits ab Mittwoch, 20. Mai, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br).Kommt ein protestantischer Arzt zum Papst - das klingt wie der Anfang eines Witzes. In diesem Fall ist es der Anfang einer ziemlich ambitionierten Mission: Eckart von Hirschhausen will wissen, ob ausgerechnet die katholische Kirche eine Kraft sein kann, die im Kampf gegen die Klimakrise noch etwas bewegt. Nicht irgendwann. Jetzt.Denn während die Politik immer wieder zögert und wirtschaftliche Interessen oft blockieren, verfügt die katholische Kirche über etwas, das sonst kaum jemand hat: Land, Geld, Gebäude, Reichweite, Einfluss - und den Glauben von 1,4 Milliarden Katholiken. Aber kann aus all dem auch Wirkung werden? Oder bleibt es bei großen Worten über die Bewahrung der Schöpfung? Genau diese Frage treibt Hirschhausen durch Deutschland, Italien, bis in den Vatikan - und weit darüber hinaus.Der Film beginnt persönlich in einer Berliner Kirchengemeinde und landet dann schnell bei Franz von Assisi und der Idee, dass der Mensch nicht über der Natur steht, sondern Teil von ihr ist. Von dort führt die Spurensuche weiter zu Wissenschaftlern, Bischöfen, evangelischen Pfarrerinnen und Aktivisten - und bis auf die Philippinen, an einen der Orte, an denen die Klimakrise kein abstraktes Schlagwort mehr ist, sondern Alltag: Taifune, Erdrutsche, zerstörte Häuser, verlorene Existenzen. Dort zeigt sich, was Kirche sein kann, wenn sie nicht nur predigt, sondern schützt, organisiert, auffängt, hilft.Gleichzeitig schaut Hirschhausen dorthin, wo die Hebel sind: auf kirchliche Immobilien, Geldanlagen, Landbesitz, Beschaffung, Mobilität - und auf die große Leerstelle zwischen Anspruch und Realität. Was wäre, wenn eine Institution, die weltweit mehr Menschen erreicht als manche Groß-Konzerne, ihre Macht noch viel stärker in den Dienst der Schöpfung stellen würde? Was, wenn aus Einzelprojekten eine verbindliche weltweite Strategie würde? Genau dort setzt der Film an: nicht missionarisch, sondern neugierig, nahbar, spannend und mit dem typischen Hirschhausen-Ton - humorvoll, persönlich, aber ernst in der Sache.Und über all dem steht die Frage: Schafft er es bis zu Papst Leo XIV.? Nach vielen Umwegen, Rückschlägen und überraschenden Begegnungen kommt Hirschhausen dem neuen Papst immer näher. Leo XIV. ist seit einem Jahr im Amt. Wird er den Weg seines Vorgängers Franziskus weitergehen? Wird er die Kirche grün ausrichten? Und wird Hirschhausen ihn tatsächlich treffen - mit all den Fragen im Gepäck, die über das Schicksal dieses Planeten entscheiden könnten?Eckart von Hirschhausen: "Die Nummer vom Papst steht natürlich nicht im Telefonbuch. Man muss jemand kennen, der wen kennt, der das dann weitergibt. ... New Pope, New Hope.""Hirschhausen will zum Papst - Wer bewahrt die Schöpfung?"- Ab Mittwoch, 20. Mai 2026, in der ARD Mediathek- Pfingstmontag, 25. Mai 2026, um 19.15 Uhr im Ersten- Buch und Regie: Boris Quatram- Redaktion BR: Elisabeth Möst- Produktionsfirma: PQPP²BR Vorführraum:"Hirschhausen will zum Papst - Wer bewahrt die Schöpfung?" ist für akkreditierte Berichterstattende ab sofort im BR-Vorführraum zu sehen online unter: https://pressestelle.br-online.de/index.phpFotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleVeronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6277533