Brüssel (www.anleihencheck.de) - Mehrere Faktoren sorgen für Unruhe bei Anleiheinvestoren, beobachtet Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Dazu würden die Aussicht auf länger anhaltend höhere Energiepreise, zunehmende Anzeichen für Zweitrundeneffekte bei der Inflation und politische Instabilität, besonders in Großbritannien gehören. Hinzu kämen strukturelle Sorgen über hohe Haushaltsdefizite in den Industrieländern und ein weiter wachsendes Angebot an Staatsanleihen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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