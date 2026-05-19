© Foto: adobe.stock.com12 Prozent Dividendenrendite, monatliche Ausschüttungen und ein Geschäftsmodell, das selbst in schwierigen Marktphasen erstaunlich robust wirkt: Wo ist der Haken?Es geht um die Aktie von Ellington Financial. Ellington Financial (EFC) ist in der Welt des "Mortgage Real Estate Investment Trusts" (mREITs) zuhause. Ellington schüttet seine Rendite nicht quartalsweise, sondern monatlich aus. DAs macht die Anteilsscheine besonders interessant für Einkommensinvestoren. Ellington Financial ist kein klassischer Vermieter. Es besitzt keine Bürokomplexe oder Wohnanlagen, sondern es agiert als spezialisierter Finanzinvestor im US-Hypothekenmarkt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Ineffizienzen …Den vollständigen Artikel lesen
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