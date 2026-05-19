BÖRSE AKTUELL: Märkte schenken Trumps Ankündigungen keinen Glauben (19.05.2026)

Die jüngsten Markt News rund um den Nahen Osten sorgten an den Finanzmärkten erneut für Nervosität. US-Präsident Donald Trump erklärte auf Truth Social, dass der ursprünglich für heute geplante Angriff auf Iran nicht stattfinden werde. Stattdessen sollen die Verhandlungen über eine dauerhafte Einigung fortgesetzt werden.

Trotz dieser vermeintlich positiven Nachricht blieb die Stimmung an der Börse aktuell angespannt. Die Meldung wurde zwar noch vor Handelsschluss an den US-Börsen veröffentlicht, dennoch beendeten sowohl der S&P 500 (-0,1%) als auch der Nasdaq Composite (-0,5%) den Handelstag im Minus....

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