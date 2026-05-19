DAX Prognose für Dienstag, 19.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.727 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Der DAX konnte gestern im Handel eine Strecke von 800 Punkten abbilden. Das Tageshoch wurde am Nachmittag zwar abverkauft, den Bullen gelang es aber den Rücksetzer im Bereich der 24.300 Punkte zu stabilisieren. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich gab der Index zunächst nach, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder deutlich erholen. Der DAX ging bei 24.383 Punkten aus dem Tageshandel.

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?? Key Takeaways

Der DAX konnte zum Wochenstart eine starke Erholung zeigen und über 800 Punkte Handelsspanne abbilden - entscheidend bleibt jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über 24.480 Punkte.

Im Stunden- und 4h-Chart bleibt das Bild neutral bis bullisch, solange wichtige Unterstützungen wie SMA20, SMA50 und das 23,6 %-Retracement halten.

Für die heutige DAX Prognose liegt die erwartete Tagesrange zwischen 24.315 und 23.875 Punkten, wobei die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario aktuell bei 60 - liegt.

Der DAX ist am Montag bei 23.727 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte bereits zu Handelsbeginn das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex zeitweise um rund 800 Punkte steigen ließ. Besonders im Xetra-Handel zeigte sich deutliches Kaufinteresse.

Das Tageshoch bei 24.426 Punkten wurde am Nachmittag zwar teilweise abverkauft, allerdings konnten die Bullen den Rücksetzer im Bereich von 24.300 Punkten stabilisieren. Der DAX ging schließlich bei 24.383 Punkten aus dem Handel.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss lagen 34 Aktien im Plus, lediglich sechs Werte schlossen schwächer.

Top-Gewinner:

Deutsche Börse +5,00 %

Rheinmetall +4,62 %

Deutsche Telekom +3,78 %

Schwächste Werte:

Commerzbank -0,61 %

Mercedes-Benz -0,44 %

Brenntag -0,38 %

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich, dass der DAX zunächst unter der SMA20 notierte, diese aber bereits am Vormittag dynamisch überwinden konnte. Auch die SMA50 wurde im Verlauf klar überschritten.

Die Aufwärtsbewegung lief jedoch im Bereich der SMA200 aus. Zwar gelang zum Handelsschluss erneut der Sprung über diese wichtige Durchschnittslinie, eine nachhaltige Etablierung darüber blieb bislang jedoch aus.

Wichtige Marken für die DAX Prognose

Die Bullen müssen den DAX nun stabil über die SMA200 und idealerweise über die Marke von 24.480 Punkten schieben. Gelingt ein bestätigter Stundenschluss oberhalb dieses Bereichs, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

24.610 bis 24.625 Punkte

24.835 bis 24.850 Punkte

Auf der Unterseite bleiben die SMA20 sowie die SMA50 wichtige Unterstützungen. Sollte die SMA50 per Stundenschluss unterschritten werden, könnte das 23,6 %-Retracement erneut in den Fokus rücken.

Kurzfristige DAX Prognose im 1h-Chart: neutral bis bullisch

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DAX Aktuell: 4h-Chart bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass der DAX nach dem Rücksetzer unter das 23,6 %-Retracement wieder deutlich Stärke gezeigt hat. Die gestrige Aufwärtsbewegung endete allerdings exakt an der SMA50.

Damit bleibt die SMA50 die zentrale Entscheidungsmarke für die weitere DAX Prognose.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX oberhalb der SMA50 etablieren, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung:

24.610 Punkte

24.850 Punkte

mittelfristig erneut 25.000 Punkte

Bärisches Szenario

Sollte erneute Schwäche aufkommen, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

SMA20 bei 24.148 Punkten

SMA200 bei 23.987 Punkten

23,6 %-Retracement

Ein Rückfall unter diese Marken würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristige DAX Prognose im 4h-Chart: neutral bis bullisch

DAX Prognose für heute, 19.05.2026

Der DAX startet heute bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit leicht unter dem gestrigen Schlusskurs.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.279 Punkten halten, liegen die nächsten Kursziele bei:

24.313 Punkte

24.346 Punkte

24.380 Punkte

24.429 Punkte

24.479 Punkte

Darüber rücken folgende Ziele in den Fokus:

24.521 Punkte

24.611 Punkte

24.697 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.279 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.238 Punkte

24.199 Punkte

24.145 Punkte

24.090 Punkte

24.015 Punkte

Unterhalb von 23.959 Punkten würde sich das Chartbild weiter eintrüben.

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

24.286 bis 24.292 Punkte

24.404 bis 24.444 Punkte

24.521 Punkte

24.641 Punkte

24.747 Punkte

24.850 Punkte

24.974 Punkte

Unterstützungen

24.239 Punkte

24.184 bis 24.112 Punkte

24.076 Punkte

23.987 bis 23.938 Punkte

23.806 Punkte

23.755 bis 23.722 Punkte

23.695 bis 23.627 Punkte

23.505 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

Oberseite: 24.315 bis 24.463 Punkte

Unterseite: 24.027 bis 23.875 Punkte

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 60 - während das bearishe Szenario mit 40 - bewertet wird.

Stimmung der Anleger bleibt positiv

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 62 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Marktstimmung ("Greed"). Bereits seit mehreren Wochen bewegt sich der Indikator im bullishen Bereich.

Historisch betrachtet können Werte über 70 allerdings auf eine überhitzte Marktphase und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hindeuten.

Fazit zur DAX Prognose heute

Der DAX zeigt sich nach dem starken Wochenauftakt weiterhin robust. Entscheidend bleibt nun, ob sich der Index nachhaltig über der SMA200 sowie oberhalb von 24.480 Punkten etablieren kann. Gelingt dies, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 24.700 Punkte fortsetzen.

Solange der DAX jedoch unter diesen Marken verharrt, bleiben Rücksetzer jederzeit möglich. Die heutige Handelsspanne dürfte daher erneut von hoher Volatilität geprägt sein.

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