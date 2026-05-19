Zürich/Frankfurt (ots) -Die meisten KI-Anwendungen im Bau erzeugen heute vor allem eines: Unmengen an Daten und teils unpräzise Analysen. Die eigentliche Arbeit bleibt am Menschen hängen: Ergebnisse prüfen, Informationen sortieren und Prozesse trotzdem manuell umsetzen. Mit "Ben" stellt Benetics AI nun erstmals einen KI-Agenten vor, der dieses Dilemma auflöst. Er unterstützt nicht nur - er erledigt operative Arbeit.Vom stummen Assistenten zum handfesten AnpackerDas Prinzip hinter dem KI-Agenten ist denkbar einfach: Der Mensch definiert das Ziel, die Software übernimmt die Umsetzung. Ben liefert dem Projektleiter konkrete Lösungsvorschläge, die dieser lediglich für die Ausführung freigeben muss. So bleibt die volle Kontrolle beim Experten, während die Software die administrative Last trägt."Ben soll keinen unsinnigen KI-Stuss erzeugen, sondern tatkräftig anpacken", sagt Ferdinand Metzler, CEO & Co-Founder von Benetics AI. "Unser Agent übernimmt Verantwortung und bereitet operative Lösungen unterschriftsreif vor. So haben die Fachkräfte den Kopf frei für das, was den echten Wert schafft: das Bauen."Mit dem neuen KI-Agenten verändert sich das Selbstverständnis von Software am Bau grundlegend: Weg vom passiven Verwaltungssystem, hin zu einem aktiven Teammitglied, das den Menschen den Rücken freihält.Konkrete Beispiele aus der Praxis- Selbstheilende Terminpläne: Bei Materialengpässen oder Personalausfällen reagiert der Agent auf Zuruf und erstellt automatisch einen neuen, optimierten Ablaufplan, damit kein Stillstand auf der Baustelle entsteht.- Arbeitsvorbereitung in Minuten statt Stunden: Der Agent versteht und kombiniert Dokumente, etwa Leistungsverzeichnisse (LV) und Baupläne. Daraus erstellt er konkrete Aufgabenpakete für die Ausführenden, damit sie zügig loslegen können.- Finanzieller Schutzschild: Der Agent erkennt Mehrleistungen gegenüber dem LV und bereitet diese zur Abrechnung vor, damit getane Arbeiten korrekt dokumentiert und lückenlos vergütet werden.- Automatisierte Büroarbeit: Ob Bautagesberichte, Tabellenabgleiche oder Materialbestellungen - der Agent übernimmt tägliche Fleißaufgaben im Hintergrund.Stimme aus der Praxis"Auf Baustellen muss man ständig Infos hinterherlaufen, um auf dem Laufenden zu sein. In Zukunft kann ich mir die Zeit sparen: Der Benetics KI-Agent liefert fertige Vorschläge von der Arbeitsvorbereitung, über die Doku bis zur Abrechnung. Die Entwicklung ist rasant und vielversprechend." - Roland Gerwing, Gerwing Söhne GmbH - Heizung-, Sanitär, Elektro- und Klimatechnik aus BonnVerfügbarkeit und StrategieBen befindet sich aktuell in der Testphase und steht den über 350 Kunden von Benetics AI bis auf Weiteres ohne Mehrkosten zur Verfügung. Seine Funktionen werden gemeinsam mit den Betrieben kontinuierlich weiterentwickelt.Mit dem KI-Agenten erweitert Benetics AI seine Positionierung: Während der prämierte KI-Sprachassistent die Ausführenden auf der Baustelle unterstützt und "die letzte Meile" zwischen Büro und Baustelle geschlossen hat, adressiert Benetics AI mit dem neuen KI-Agenten gezielt die Engpässe im Büro. Weil die Ausführenden bereits mit der Plattform arbeiten, ist das System dank Echtzeitdaten von der Baustelle näher an der Realität als klassische Bausoftware.Über Benetics AI: Benetics AI ist ein Softwareunternehmen aus Zürich, gegründet 2022, das KI-gestützte Lösungen für Bau- und Handwerksbetriebe entwickelt. Die Plattform vereinfacht Kommunikation, Dokumentation und Arbeitsvorbereitung zwischen Büro und Baustelle. Im Zentrum stehen dabei die ausführenden Fachkräfte und die produktive Arbeit auf der Baustelle. Über 350 Betriebe in Europa und Nordamerika nutzen Benetics AI bereits im Alltag.Weiteres Bildmaterial und Logos zum Download (https://benetics.pro/ki-agent-ben-bildmaterial) / Quelle: Benetics AI, teilweise erstellt mt KIPressekontakt:Tobias Händler, Kommunikation Benetics AIEmail: tobias@benetics.aiTelefon: +49 163 3199763Original-Content von: Benetics AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177338/6277576