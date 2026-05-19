Die Atos-Aktie meldet sich mit einem starken Kurssprung zurück. Rückenwind kommt zwar von der jüngsten Eviden-Meldung rund um souveräne KI und Radar-Sensorik, doch der eigentliche Taktgeber ist derzeit klar der Chart. Mit dem Sprung über die 41-€-Zone eröffnet sich nun kurzfristig weiteres Potenzial bis in den Widerstandsbereich von 45,14 bis 46,40 €. Die Käufer greifen wieder zu Noch vor wenigen Wochen sah das Chartbild der Atos-Aktie angeschlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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