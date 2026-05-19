Die jüngste Rally im Bereich Künstliche Intelligenz hat die Kapitalströme innerhalb des Technologiesektors deutlich verschoben. Während viele große Software- und Technologiekonzerne zuletzt stagnierten oder korrigierten, rücken Infrastrukturwerte wie Advanced Micro Devices (AMD) und Intel zunehmend in den Fokus. Neue Kapitalströme verändern den KI-Sektor Die Entwicklung an den KI-Märkten verlief in den vergangenen Monaten äußerst ungleichmäßig. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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