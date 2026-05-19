Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG



19.05.2026 / 11:19 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG Unternehmen: UBM Development AG ISIN: AT0000815402 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2026 Kursziel: 28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

UBM vollzieht eine weitere Transformation - der Holz-Hybrid-Pionier will künftig 'bezahlbar' bauen



UBM Development hat jüngst eine erneute Transformation angekündigt. Nachdem sich das Unternehmen in den vergangegenen Jahren vom Hotelentwickler zu einem Pionier auf dem Gebiet der Holz-Hybrid-Bauweise entwickelt hatte, fokussiert sich UBM nun auf den Wohnungsbau und wird zusätzlich zu den Projekten im 'Premium Living' eine Projektpipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' aufbauen. Dazu soll Cash durch den Verkauf des Bestandsportfolios und die Streichung von nicht-strategischen Entwicklungprojekten freigesetzt werden. Nach einem 'Analyst Deep Dive' in Wien haben wir unser Modell überarbeitet.



Vorsichtigere Modellierung beim Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios: Während wir weiter von einem Absatz von Wohnimmobilien mindestens auf dem Niveau des Vorjahres (2025: 452 Einheiten) ausgehen, werden wir im Hinblick auf die Veräußerungen im Bestandsportfolio vorsichtiger. Zwar hat UBM angekündigt, aus der Veräußerung des Bestands an Hotels, Büros und Wohnungsprojekten nach Tilgung von Finanzverbindlichkeiten etwa 300 Mio. EUR an Cash freizusetzen. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Abverkauf aufgrund des schwachen Umfelds für Büroimmobilien ca. 3 Jahre in Anpruch nehmen wird. Für das Jahr 2026 erwarten wir daher lediglich den Verkauf von wenigen Objekten. Für am wahrscheinlichsten halten wir aufgrund des verbesserten Sentiments noch Hotelverkäufe, z.B. eine Veräußerung des 'Voco' in Den Haag oder des 'Andaz' in Prag. Bei den Büroimmobilien könnte eine Veräußerung der Büroflächen im Falle von Vermietungserfolgen im Wiener 'Leopoldquartier' vielleicht noch in 2026 erfolgen, den Hauptteil der Verkäufe erwarten wir aber erst in 2027 und 2028, wenn das Sentiment für diese Anlagekategorie sich zumindest stabilisiert hat. Wir haben daher unsere Umsatzschätzungen für die nächsten Jahre zurückgenommen, obwohl unser Szenario in Bezug auf die laufenden Wohnungsverkäufe unverändert ist.



Vorteilhafte Fälligkeitsstruktur, aber Wachstum setzt Veräußerungen voraus: Mit der Tilgung bzw. Refinanzierung der übermorgen (21.05.2026) fälligen Anleihe (72,7 Mio. EUR) sowie des Hybridkapitals (56,4 Mio. EUR am 18.06.2026) durch vorhandenes Cash sowie die Ausgabe von ca. 90 Mio. EUR Genussrechtskapital hat UBM in den letzten 24 Monaten erfolgreich eine umfassende Refinanzierung der langlaufenden Schuldtitel umgesetzt. Klar ist aber auch, dass der Aufbau einer Pipeline (800-1.100 Mio. EUR) im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' nicht mittels Ausgabe neuer Aktien finanziert werden wird, sondern aus der Freisetzung von im Bestandsportfolio gebundenen Mitteln. Demnach dürfte der Aufbau der Entwicklungspipeline im 'Bezahlbaren Wohnen' sukzessive erfolgen und erst in 2028/29 zu nennenswerten Umsatzerlösen aus diesem Segment führen.



Fazit: Wir begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' zu verwenden. Angesichts der zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen hat sich das Umfeld für eine Veräußerung von Hotels und Bürogebäuden allerdings sicher nicht verbessert. Wir haben unsere Umsatz- und Ergebnisschätzungen angepasst. Bei einem Kursziel von 28,00 EUR (zuvor: 31,00 EUR) lassen wir das Anlageurteil 'Kaufen' unverändert.







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