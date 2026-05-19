Trotz Verkaufsdrucks bei Halbleiteraktien legen die Anteile von Aixtron auch am Dienstag zu. Der Grund ist ein großer Auftrag eines prominenten Kunden. Halbleiteraktien gehen steil - auch Aixtron ist dabei Halbleiteraktien waren die in diesem Börsenjahr bislang heißeste und erfolgreichste Wette. Trotz jüngster Einbußen notiert der Branchenindex Philadelphia Semiconductor seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund 60 Prozent. Vom starken Trend profitierten nicht nur bekannte Namen wie AMD, Intel und Nvidia, auch deutsche Halbleiterwerte wie Aixtron, Elmos Semiconductor und Infineon verzeichneten starke Kursgewinne und erfreuten sich großen Anlegerinteresses. Hohe Unternehmensbewertungen und …Den vollständigen Artikel lesen
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