Durch KI-Einsatz wird Versicherungsbetrug professioneller. Zugleich hat KI enormes Potenzial in der Betrugsbekämpfung. Mit KI-gestützten Ansätzen lassen sich Schadenfälle automatisiert prüfen und Betrug effizienter erkennen, wie die neue Lösung des InsurTechs a68 zeigt. Interview mit Julian Becker, CEO des Darmstädter Start-ups a68Herr Becker, wie hat sich Versicherungsbetrug in den vergangenen Jahren verändert und welche neuen Betrugsmuster entstehen aktuell durch den Einsatz generativer KI? Versicherungsbetrug ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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