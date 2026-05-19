Luzern (ots) -Nach über vier Jahren an der Spitze von Caritas Schweiz hat Peter Lack entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Lack hat die Caritas in einer herausfordernden Phase übernommen und weiterentwickelt. Bis eine Nachfolge gefunden ist, übernimmt seine Stellvertreterin, Esther Reinhard.Peter Lack hat seine Stelle als Direktor von Caritas Schweiz im April 2022 angetreten. Seither stärkte er das unternehmerische Denken und Handeln der Organisation, trieb die digitale Transformation voran und festigte zentrale Partnerschaften, sei es im weltweiten oder im nationalen Caritas-Netzwerk.Monika Maire-Hefti, Präsidentin von Caritas Schweiz, bedauert den Entscheid. "Peter Lack hat Caritas Schweiz in einer herausfordernden Phase mit grossem Engagement und Umsicht weiterentwickelt", sagt sie. Lack sei es auch gelungen, die historischen Wurzeln und Werte der Caritas in die Gegenwart zu übersetzen. Dies zeige sich etwa im neuen, zeitgemässen Leitbild.Caritas Schweiz bedankt sich bei Peter Lack für sein Engagement und die vielfältigen Impulse, die er gesetzt hat, und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.Peter Lack übergibt die operative Gesamtverantwortung per sofort an seine Stellvertreterin, Esther Reinhard. Die Suche nach einem neuen Direktor oder einer neuen Direktorin wird umgehend eingeleitet.Pressekontakt:Monika Maire-Hefti, Präsidentin Caritas Schweiz (erreichbar über die Medienstelle)medien@caritas.ch076 233 45 04Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100940118