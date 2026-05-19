Berlin (ots) -Sie ist klein, rot und sorgt Jahr für Jahr für große Gefühle: die Erdbeere. Am 24. Mai feiert sie ihren Ehrentag, den Tag der deutschen Erdbeere. Denn kaum eine andere Frucht verkörpert den Beginn des Frühsommers so sehr wie sie. Ob pur gesnackt, im fruchtigen Dessert oder kreativ kombiniert: Heimische Erdbeeren verbinden intensiven Geschmack mit regionaler Herkunft und nachhaltigem Anbau.Mit dem Aktionstag rückt das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e. V. aber nicht nur die süße Seite der Erdbeere in den Fokus, sondern auch die Menschen dahinter - und die Bedeutung regionaler Landwirtschaft für Umwelt, Wirtschaft und Genuss.Heimische Erdbeeren stehen für Frische und QualitätErdbeeren gehören seit Jahren zu den beliebtesten Obstarten der Deutschen - und das aus gutem Grund: Sie überzeugen mit vollem Aroma, wertvollen Inhaltsstoffen und maximaler Frische. Besonders gefragt sind Früchte aus deutschem Anbau. Dank kurzer Transportwege können sie vollreif geerntet werden und gelangen besonders frisch in den Handel. Das wirkt sich nicht nur positiv auf Aroma und Qualität aus, sondern auch auf die CO2-Bilanz.Regionalität bleibt auch 2026 ein wichtiges Kaufkriterium. Knapp die Hälfte des Erdbeerkonsums entfällt auf Ware aus deutschem Anbau - ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in heimische Produktion und hohe Qualitätsstandards.Saison, die man schmecktDer Tag der deutschen Erdbeere fällt traditionell in die wichtigste Phase der Saison. Während die Ernte im geschützten Anbau bereits früh im Jahr beginnt, erreicht die Freilandsaison im Mai und Juni ihren Höhepunkt.Für die heimischen Betriebe markiert diese Zeit die zentrale Vermarktungsphase.Gleichzeitig stehen viele Erzeugerinnen und Erzeuger vor großen Herausforderungen - darunter steigende Produktionskosten, Wetterextreme und der zunehmende Wettbewerb mit Importware.Die Königin der FrühsaisonDie Erdbeere überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit. Dabei ist sie botanisch gesehen, eigentlich gar keine Beere, sondern eine sogenannte Sammelnussfrucht - ihre "Kerne" auf der Oberfläche sind die eigentlichen Früchte. Ihrer Beliebtheit tut das allerdings keinen Abbruch. Denn ganz gleich ob pur, im Dessert, im Salat oder als Zutat in sommerlichen Rezepten - sie gehört für viele Menschen fest zur Frühjahrssaison dazu. Darüber hinaus punktet die Erdbeere mit ihren inneren Werten, darunter Vitamin C sowie wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe und passt damit hervorragend zu einer bewussten Ernährung.Genuss mit VerantwortungDie heimische Erdbeere steht für eine moderne und verantwortungsbewusste Landwirtschaft. Kurze Lieferketten, ressourcenschonender Anbau, hohe Qualitätsstandards und regionale Wertschöpfung leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion."Die Erdbeere verbindet Genuss, Regionalität und die Wertschätzung heimischer Landwirtschaft. Der Tag der deutschen Erdbeere macht sichtbar, wie viel Arbeit, Qualität und Engagement hinter dem saisonalen Produkt stehen", erklärt Fred Eickhorst vom Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e. V.Deutschland feiert die ErdbeereRund um den 24. Mai wird die Erdbeere bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel, auf Wochenmärkten, in Hofläden und in den sozialen Medien in den Mittelpunkt gerückt. Aktionen, Rezeptideen und Verkostungen laden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu ein, die heimische Erdbeersaison bewusst zu genießen.Denn die Saison heimischer Erdbeeren ist begrenzt - und gerade das macht sie jedes Jahr aufs Neue zu etwas Besonderem.Rezeptidee zum Tag der deutschen Erdbeere: Erdbeer-Plunder mit LimetteKnuspriger Blätterteig, fruchtig-süße Erdbeeren und ein Hauch Limette machen diese Erdbeer-Plunder zum perfekten sommerlichen Genuss.- Schwierigkeitsgrad: einfach-mittel- Ernährungsweise: vegetarisch- Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten- Backzeit: ca. 15 MinutenZutaten für 8 Stück:- 250 g Erdbeeren- 2 EL Zucker- 1 unbehandelte Limette- 500 ml Vollmilch- 1 Pck. Vanillepuddingpulver- 1 Rolle Blätterteig (aus dem Kühlregal)- 1 Eigelb- 100 g PuderzuckerZubereitung:- Erdbeeren putzen, waschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und mit 2 EL Zucker vermengen.- Limette waschen, trockenreiben und die Hälfte der Schale fein abreiben und zu den Erdbeeren geben. Die Limette halbieren, eine Hälfte auspressen und 2-3 EL zu den Erdbeeren geben. Alles gut vermengen und ziehen lassen.- Inzwischen Pudding nach Packungsanleitung zubereiten und auskühlen lassen.- Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Blätterteig auf einem mit Backpapier belegtem Backblech ausrollen und in 8 gleichmäßig große Quadrate teilen.- Auf jedes Quadrat etwas Pudding geben und gleichmäßig verstreichen. Erdbeerscheiben darauf verteilen. Zwei gegenüberliegende Ecken diagonal über die Füllung klappen und die Spitzen leicht andrücken.- Eigelb verquirlen und die Erdbeer-Plunder damit bestreichen.- Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 15 Min. goldbraun backen und dann auskühlen lassen.- Puderzucker mit 2-3 EL Limettensaft vermengen, den Zuckerguss mit einem Teelöffel über den Erdbeer-Plunder verteilen und direkt genießen.Pressekontakt:Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V.c/o Pretzlaw Communicationspresse@pretzlaw.deOriginal-Content von: Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169672/6277650