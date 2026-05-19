SHENZHEN, CN / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Die 14. GLA Global Logistics Conference war mehr als nur eine Konferenz: Sie positionierte sich als globale Plattform für Unternehmenswachstum, strategische Partnerschaften und intelligente Zusammenarbeit in der Logistik - und brachte über 2.000 führende Logistikunternehmen aus mehr als 130 Ländern zusammen, um die internationale Expansion zu beschleunigen, die grenzüberschreitende Vernetzung zu stärken und die Zukunft globaler Lieferketten zu gestalten.

Förderung der globalen Zusammenarbeit in der Logistik und des Geschäftswachstums

Am 9. Mai 2026 ging die 14. GLA Global Logistics Conference im Shenzhen Convention and Exhibition Center in Shenzhen, China, erfolgreich zu Ende. Sie brachte über 2.000 Logistikunternehmer, Branchenführer, Regierungsvertreter und Wirtschaftsexperten aus mehr als 130 Ländern und Regionen zusammen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, internationale Partnerschaften zu stärken und die globale Zusammenarbeit in der Logistik zu beschleunigen.

Unter dem Motto "Resilienz stärken, Zusammenarbeit vertiefen, Werte schaffen" befasste sich die Konferenz mit den tiefgreifenden strukturellen Veränderungen, die die globalen Lieferketten neu gestalten. Im Rahmen der Konferenz fanden das 3. GLA Global Supply Chain CEO Forum, das Women in Logistics Leadership (W.I.L.L.) Forum sowie ein hochkarätiges One-on-One-Business-Meeting statt, das über 100.000 gezielte Treffen ermöglichte. Parallel dazu präsentierten mehr als 200 internationale Aussteller modernste Logistiktechnologien und innovative Lösungen und demonstrierten damit das enorme Potenzial des globalen Lieferkettensektors. Die Veranstaltung diente als hochwertige Plattform für internationales Networking, den Aufbau strategischer Partnerschaften und grenzüberschreitende Geschäftserweiterungsmöglichkeiten.

Über 200 professionelle Messestände

Wichtige Teilnehmer

Startschuss für die Zukunft des intelligenten Logistik-Netzwerks

Ein entscheidender Moment war die offizielle Einführung des GLA Global Logistics Smart Ecosystem während der Eröffnungszeremonie. Die neue Plattform vereint intelligente Funktionen zur Abstimmung von Angebot und Nachfrage, ein fortschrittliches Mitglieder-Bonitätssystem und integrierte digitale Tools, die darauf ausgelegt sind, Abläufe zu optimieren und das Geschäftswachstum von Logistikunternehmen weltweit zu beschleunigen. Das Smart Ecosystem wurde entwickelt, um Logistikunternehmen dabei zu helfen, vertrauenswürdige globale Partner schneller zu finden, operative Reibungsverluste zu reduzieren und neue internationale Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Es stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der digitalen Transformation innerhalb der Logistikbranche dar.

Durch die Integration von intelligenter Angebots-Nachfrage-Abstimmung und einem Mitglieder-Bonitätssystem signalisiert die neue digitale Infrastruktur die strategische Weiterentwicklung der Plattform von einer Ära der Ressourcenvernetzung hin zu einer Ära eines tiefgreifend befähigenden intelligenten Ökosystems, das nun eine globale Community von über 7.000 Mitgliedsunternehmen aus mehr als 170 Ländern bedient. Zudem wurden mehrere neue digitale Innovationsprodukte vorgestellt, die eine intelligentere Zusammenarbeit, betriebliche Effizienz und skalierbare internationale Expansion für Logistikunternehmen ermöglichen, die in zunehmend komplexen globalen Märkten tätig sind.

Grace Sun, Founder und President von GLA, hielt die Eröffnungsrede

Grace Sun, Founder und President der GLA Global Logistics Alliance und Executive President der Global Logistics Enterprises Federation (GLEF), gab mit ihrer Eröffnungsrede den Ton der Veranstaltung vor. Sie betonte die wachsende Notwendigkeit für Logistikunternehmen, widerstandsfähige, digital vernetzte und global kooperierende Geschäftsmodelle aufzubauen, die sich an schnell verändernde internationale Märkte anpassen können. "Die zugrunde liegende Logik unserer Branche hat sich grundlegend gewandelt - weg von einem einseitigen Fokus auf Effizienz hin zu einer Ära, in der Resilienz, Effizienz und Nachhaltigkeit gleichberechtigt sind", sagte sie. "Da sich globale Handelspolitik, Zollregelungen und regionale Dynamiken ständig weiterentwickeln, hängt der Wettbewerb nicht mehr allein von der Geschwindigkeit ab, sondern von systemischer Resilienz und umfassenden Dienstleistungskapazitäten."

Stärkung internationaler Partnerschaften und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

An der Eröffnungszeremonie der Konferenz nahmen Regierungsvertreter, Führungskräfte von Wirtschaftsverbänden und renommierte Experten von Thinktanks teil, was den wachsenden Einfluss der GLA als strategische Plattform unterstreicht, die globale Logistikunternehmen, internationale Institutionen und Führungskräfte aus dem grenzüberschreitenden Geschäftsleben miteinander vernetzt. Die Anwesenheit hochrangiger Vertreter wichtiger Regierungsbehörden, Handelsorganisationen und internationaler Logistikinstitutionen unterstrich die Rolle der Konferenz bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit, der geschäftlichen Vernetzung und der langfristigen Entwicklung von Lieferketten auf den globalen Märkten. Zu den wichtigsten Teilnehmern zählten Li Jiaxiang, ehemaliger stellvertretender Minister und stellvertretender Sekretär des chinesischen Verkehrsministeriums sowie ehemaliger Direktor der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde; Zhang Zhigang, ehemaliger stellvertretender Handelsminister Chinas; Song Gongmei, ehemalige stellvertretende Direktorin des Zentrums für internationalen Austausch der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC); Wang Junwen, President der China International Trade Society; Wu Kunsheng, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Shenzhen; Ye Wenge, stellvertretender Generaldirektor des Handelsbüros der Stadt Shenzhen; Chen Xiaojun, Direktor des Handelsbüros des Bezirks Luohu; Chhieng Pich, Under Secretary of State, Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Kambodscha; Román Cota Muñoz, Bürgermeister von Tecate, Baja California, Mexiko; Irgashev Golib Gayratovich, Leiter des Sekretariats des Verkehrsministers, Republik Usbekistan; Abdrakhman Amreyev, Chief Operating Officer, Nationaler Postdienst Kasachstans (Kazpost); Prof. Dr. Thomas SIM, President der Internationalen Vereinigung der Spediteurverbände (FIATA); Kassem Tofailli, President der Arabisch-Chinesischen Vereinigung für Zusammenarbeit und Entwicklung; Chyngyz Sherniiazov, Leiter des China-Eurasian Business Council (CEBC); Chen Zhi, Vorsitzender der China Top 500 Industry Alliance und Chairman des Board of Directors der Hong Kong Causeway Bay Group; Cui Jiaguo, Generalsekretär der China International Freight Forwarders Association (CIFA); Zhang Hongyu, Generalsekretär des Rongtong Open Source Data Research Institute; Ouyang Hong, Deputy President der chinesischen Nachrichtenagentur Caenews.cn, sowie Frau Grace Sun, President der GLA Global Logistics Alliance und geschäftsführende President der GLEF.

Li Jiaxiang, ehemaliger stellvertretender Minister und stellvertretender Sekretär des chinesischen Verkehrsministeriums

Die Integration von Politik und Industrie war ein wiederkehrendes Thema während der gesamten Konferenz und unterstrich die zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Branchenführern und Logistikunternehmen bei der Gestaltung der Zukunft des globalen Handels und der Entwicklung der Lieferkette. In seiner Ansprache betonte Li Jiaxiang, ehemaliger stellvertretender Minister und stellvertretender Sekretär des chinesischen Verkehrsministeriums, die strategische Bedeutung der Förderung neuer, hochwertiger Produktivkräfte, insbesondere in aufstrebenden Sektoren wie der Low-Altitude-Economy und der intelligenten Logistik. Er wies auf den raschen Aufstieg neuer, hochwertiger Produktivkräfte hin - darunter die Low-Altitude-Economy und die intelligente Logistik - und ermutigte chinesische Logistikunternehmen, sich aktiv in globale Netzwerke einzubringen und Chancen im multimodalen Verkehr und in der Low-Altitude-Logistik zu nutzen, um zum ungehinderten Fluss globaler Lieferketten beizutragen.

Zhang Zhigang, ehemaliger stellvertretender Handelsminister Chinas

Zhang Zhigang, ehemaliger stellvertretender Handelsminister Chinas, hob hervor, dass Chinas soziale Logistikleistung im Jahr 2026 einen starken Start verzeichnete, was die zunehmende Bedeutung von Logistikinfrastruktur, internationaler Handelsvernetzung und hochwertigen Lieferkettendienstleistungen für die Förderung des Wirtschaftswachstums und des globalen Handels widerspiegele. "Logistik ist ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistungsbranche, und die chinesische Regierung treibt Maßnahmen zur Stärkung und Qualitätsverbesserung des Dienstleistungssektors voran, um Produzentendienstleistungen in Richtung größerer Spezialisierung und höherwertigerer Segmente zu lenken", sagte er. Er äußerte die Erwartung, dass die GLA Global Logistics Alliance ihre Brückenfunktion fortsetzen und Schnittstellen für chinesische und internationale Logistikunternehmen schaffen werde, um gegenseitigen Nutzen zu fördern.

Chhieng Pich, Under Secretary of State, Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Kambodscha

Prof. Dr. Thomas SIM, President der Internationalen Vereinigung der Spediteurverbände (FIATA)

Auch auf internationaler Ebene fand der Geist der Zusammenarbeit Anklang, wobei Branchenführer die zunehmende Bedeutung vertrauenswürdiger globaler Logistiknetzwerke und der internationalen geschäftlichen Zusammenarbeit betonten. Chhieng Pich und Prof. Dr. Thomas SIM lobten die besondere Rolle der GLA Global Logistics Alliance bei der Ermöglichung grenzüberschreitender Logistiksynergien und der Förderung der internationalen Geschäftsentwicklung. "Ein globales Kooperationsnetzwerk, das auf Vertrauen basiert, ist zu einer unverzichtbaren stabilisierenden Kraft für die Branche geworden", sagte Prof. Dr. Thomas SIM. "Die FIATA freut sich darauf, die Zusammenarbeit mit der GLA in den kommenden Jahren zu vertiefen."

Unterzeichnungszeremonie

Strategische Partnerschaften erzielten während der jüngsten Eröffnungsveranstaltung bemerkenswerte Fortschritte. Kazpost, die Hong Kong Causeway Bay Group und die Stadtverwaltung von Tecate in Mexiko unterzeichneten Vereinbarungen als globale strategische Partner der GLA Global Logistics Alliance. Parallel dazu unterzeichneten fünf internationale Logistikunternehmen - U. Del Corona & Scardigli Srl (Italien), KC International Logistics (Malaysia), EC Freight Forwarding (Malaysia), VHL Logistics (Malaysia) und Insa air & sea Logistics GmbH (Deutschland) - GLA-Global-Partner-Vereinbarungen. Insgesamt umfassen die Unterzeichnungen internationale Postdienste, Stadtentwicklung, multimodalen Transport und grüne Logistik und markieren damit einen sprunghaften Ausbau des globalen Kooperationsnetzwerks der GLA.

GLA-Produktmanager Jephte Maba

Im Rahmen der Präsentation neuer Produkte stellte GLA-Produktmanager Jephte Maba offiziell eine Reihe innovativer digitaler Produkte vor. Die Einführung dieser Produkte zielt darauf ab, die operative Effizienz der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen internationalen Logistikunternehmen zu steigern und deren Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu stärken.

Podiumsdiskussionen

An den Podiumsdiskussionen nahmen neun Top-Führungskräfte und Experten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, den Vereinigten Staaten, Italien, Singapur, Kenia und Indien teil, um das Thema "Stärkung der Widerstandsfähigkeit: Die DNA der globalen Lieferkette neu denken" zu erörtern. Der Konsens war eindeutig: Angesichts geopolitischer Verschiebungen, Kostenschwankungen und technologischer Umbrüche müssen Logistikunternehmen in digitale Befähigung, regionale Zusammenarbeit und die Entwicklung von Nachwuchskräften investieren, um anpassungsfähigere Lieferketten aufzubauen. Scharfsinnige Erkenntnisse und anregende Diskussionen prägten die Debatte.

GLA-Forum "Women in Logistics Leadership" (W.I.L.L.)

Das GLA Women in Logistics Leadership (W.I.L.L.) Forum schuf eine spezielle Plattform für weibliche Logistikunternehmerinnen und -fachkräfte weltweit, um Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen, und bekräftigte damit das Engagement der GLA für Vielfalt und Empowerment.

Das in Zusammenarbeit mit der Qianhai-Behörde veranstaltete 3. Global Supply Chain CEO Forum brachte 200 internationale Logistik- und Lieferkettenunternehmer, Regierungsvertreter und Unternehmensvertreter in Qianhai zusammen und war einer der Höhepunkte der 14. GLA Global Logistics Conference. Der stellvertretende Direktor der Qianhai-Behörde stellte die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels, Angleichung internationaler Geschäftsregeln und Dienstleistungen zur globalen Expansion von Unternehmen vor. Mit den Schwerpunkten Umstrukturierung der Lieferkette, Expansion in Schwellenmärkte, Wege zur Digitalisierung und Aufbau von Kernkompetenzen bot das Forum zukunftsorientierte Einblicke von CEOs aus wichtigen globalen Märkten. Die Teilnehmer besuchten zudem den Mawan Smart Port und die Qianhai International e-Business Station, um aus erster Hand zu sehen, wie digitale Hafenabläufe und One-Stop-Unternehmensdienstleistungen die Ambitionen von Qianhai in die Realität umsetzen. Mehr als nur ein Forum war es eine gemeinsame strategische Bestandsaufnahme zur Zukunft globaler Lieferketten. Als hochkarätige intellektuelle Plattform im Rahmen der GLA Global Logistics Conference bietet das Global Supply Chain CEO Forum weiterhin einen Raum für intensiven strategischen Dialog für internationale Logistikunternehmer.

Rund um die Kernagenda entstand ein umfassendes Ökosystem der Interaktion. Die Konferenz umfasste nahtlos eine Cocktailparty, ein Galadinner, das Women in Logistics Leadership (W.I.L.L.) Forum, drei große Sportveranstaltungen, Unternehmensbesichtigungen und kulturelle Eintauchprogramme in ganz Shenzhen. Diese vielfältigen Aktivitäten stärkten Geschäftsbeziehungen und förderten interkulturelle Verbindungen, wodurch eine integrierte Plattform entstand, auf der Ideen, Partnerschaften und kulturelle Erfahrungen zusammenflossen.

Die Konferenz zog Teilnehmer aus über 130 Ländern und Regionen an, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kanada, die Philippinen, Spanien, Japan, Saudi-Arabien, Thailand, Bangladesch, das Vereinigte Königreich, Australien, Polen, Griechenland, Oman, Südafrika, Mexiko, Bulgarien, Jordanien, Frankreich, Rumänien, Katar, Neuseeland, Nepal, Lettland, Norwegen, die Malediven, Kuwait, der Libanon, Sri Lanka, Kasachstan, Finnland, Gabun, die Tschechische Republik, Moldawien, Tunesien, Honduras, Argentinien, Usbekistan, Uruguay, Kolumbien, China, Malaysia, Indonesien, die Niederlande, Südkorea, Italien, Brasilien, Äthiopien, Dänemark, Belgien, die Schweiz, Portugal, Vietnam, Ägypten, Marokko, Mosambik, Simbabwe, Ghana, Brunei, Aserbaidschan, Pakistan und viele andere.

Frau Grace Sun wird von den Medien interviewt.

In einem Interview mit den versammelten Medienvertretern reflektierte Frau Grace Sun über das Wesen einer echten Partnerschaft. "Zusammenarbeit war noch nie ein einfacher Austausch von Ressourcen; es geht darum, das Fachwissen des anderen zu ergänzen. GLA ermöglicht es vertrauenswürdigen Partnern weltweit, sich gegenseitig zu stärken und gemeinsamen Erfolg zu erzielen - indem Online-Ressourcenvernetzungen in Handschläge und unterzeichnete Verträge vor Ort umgewandelt werden." Sie fügte hinzu: "Das ultimative Ziel der gemeinsamen Wertschöpfung sind nicht nur Aufträge und Gewinne, sondern die Erschließung neuer Möglichkeiten für die nachhaltige Entwicklung unserer gesamten Branche. 'Eine bessere Welt für die globale Logistik schaffen' bleibt die zentrale Vision, die GLA vertritt, und eine Verantwortung, die wir mit unseren globalen Partnern teilen."

Die GLA freut sich, ihr Engagement für nachhaltige Entwicklung bekannt zu geben, indem sie von jeder verkauften Eintrittskarte 5 $ an die GLA Foundation spendet. Diese Initiative unterstreicht das Bestreben der GLA, positive Veränderungen in der globalen Logistiklandschaft voranzutreiben. Durch diese vielfältigen Bemühungen möchte die GLA ihre Fachkompetenz und ihren Innovationsgeist unter Beweis stellen und gleichzeitig ein starkes Gefühl für soziale Verantwortung bewahren.

Mehr als 100 Medienvertreter aus zentralen, provinziellen, kommunalen, Online- und ausländischen Medien berichteten über die Veranstaltung und nahmen intensiv an den Foren und Aktivitäten der Konferenz teil, um die wichtigsten Höhepunkte festzuhalten und die Erfolge sowie die neuesten Praktiken bei der Entwicklung des Logistik-Ökosystems der Greater Bay Area zu verbreiten.

Die 15. GLA Global Logistics Conference findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Bangkok, Thailand, statt.

Medienkontakt

Herr Malik

Business Development Director

+86 - 18927434147

mailto:malik@glafamily.com

https://www.conference.glafamily.com

QUELLE: GLA Development

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