Künstliche Intelligenz für mehr Gesundheit, Impfen und Bildung: Gates steckt Millionen in den neuen Stern am KI-Himmel: Anthropic! Auch Anleger können sich entsprechend umpositionieren.Anthropic hat OpenAI bei den Umsätzen eingeholt und gelingt nun sogar ein Deal der Gates Foundation, die gerade für drei Milliarden Dollar Microsoft-Aktien versilbert hatte. News: Man wolle nun zusammen in den nächsten vier Jahren 200 Millionen US-Dollar in Form von Fördermitteln, Claude-Nutzungsguthaben und technischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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