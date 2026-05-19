Bisher gelten bei den Stadtwerken München einheitliche Preise für das Laden an öffentlichen Säulen - ohne Grundgebühr. Ab Juli ändert sich das: Dann werden drei Tarife eingeführt, die SWM-eigene Lader gegenüber Roamingpartnern attraktiver machen. Auch Bestandskunden müssen in einen der neuen Tarife wechseln. Die Stadtwerke München berechnen an ihren öffentlichen Ladesäulen und bei Roamingpartnern aktuell fürs AC-Laden 0,49 €/kWh und für das DC-Laden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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