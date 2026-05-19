Die Unternehmerfamilie von Schweinitz, Inhaber des Elektroroller-Anbieters Emco, will nach der Insolvenz von Govecs die Rechte an der E-Schwalbe erwerben. Künftig soll das Modell, das an den Kult-Roller Schwalbe aus der DDR erinnert, auf dem historischen Simson-Areal in Suhl in Thüringen gebaut werden. Münchner E-Roller-Hersteller Govecs, der seit 2017 die E-Schwalbe verkauft hatte, musste im November 2025 Insolvenz anmelden. Nun will mit Emco ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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