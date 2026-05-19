Mainz (ots) -Das ZDF trauert um den Schauspieler Alexander Held, der am 12. Mai 2026 im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit gestorben ist. Im ZDF zeigte er in verschiedenen Produktionen sein schauspielerisches Können.Bis zuletzt spielte Alexander Held in den ZDF-Samstagskrimis "Stralsund" (seit 2010) und "München Mord" (seit 2014) zwei unterschiedliche Kriminalhauptkommissare: Karl Hidde, einen kontrollierten, spröden, aber loyalen Kommissar und mit Ludwig Schaller ein chaotisches Genie, der mit Empathie und Bauchgefühl die Fälle löst.Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor: "Wir sind sehr traurig. Wenn ich an Alexander Held denke, dann denke ich an seinen hintergründigen, melancholischen Blick, der seinem Spiel eine philosophische Note gab und an seinen feinen Humor, mit dem er seine Rollen ausstattete. Alexander Held wird dem Film und Fernsehen sehr fehlen."Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler arbeitete zunächst an den großen deutschsprachigen Bühnen, unter anderem den Münchner Kammerspielen, der Freien Volksbühne Berlin und in den Salzburger Festspielen, bevor er sich dem Kino und Fernsehen zuwandte. Alexander Helds Rollen decken ein breites Spektrum ab: vom internationalen Kino in Steven Spielbergs " Schindlers Liste" bis zu zahlreichen Haupt- und Nebenrollen im deutschen Fernsehen. Im ZDF war er in vielen verschiedenen Rollen zu sehen, unter anderen in den Event-Mehrteilern "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" und "Unterleuten - Das zerrissene Dorf".Am Mittwoch, 20. Mai 2026, 20.15 Uhr Uhr, zeigt das ZDF "München Mord - Das Kamel und die Blume" (bereits im ZDF-Streaming-Portal abrufbar).KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/alexanderheld?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Starlsund" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/serien/stralsund-108)- "München Mord" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/serien/muenchen-mord-104)- "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/serien/unterleuten-102)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6277684