Frankfurt/Main (ots) -Qualität steht vor einem Wendepunkt: Künstliche Intelligenz, datengetriebene Entscheidungen, neue regulatorische Anforderungen und volatile Lieferketten verändern die Spielregeln in Unternehmen - und damit auch die Rolle von Qualität. Genau diese Entwicklungen greift der 9. DGQ-Qualitätstag am 19. November 2026 im House of Logistics and Mobility (HOLM) am Frankfurter Flughafen auf. Unter dem Motto "Mission Smart Q" lädt die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) Qualitätsverantwortliche, Führungskräfte, Fachleute aus Management, Wissenschaft und Praxis sowie alle Interessierten ein, gemeinsam Ideen für die Zukunft von Qualität zu kreieren und auszugestalten."Die DGQ befindet sich auf der Mission Smart Q. Wir folgen damit unserer Überzeugung, dass Qualität auch künftig ein entscheidender Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen bleibt", erläutert Claudia Welker, Geschäftsführerin der DGQ, die Idee hinter dem Motto. "Doch in einer Welt, die zunehmend digitaler, datengetriebener und vernetzter wird, muss auch das Q smarter werden. Der DGQ-Qualitätstag bietet uns die Gelegenheit, unsere Gedanken und Themen mit der Q-Community zu teilen und weiterzuentwickeln."Fünf Schwerpunktthemen strukturieren die Mission Smart QDas Motto des 9. DGQ-Qualitätstags, "Mission Smart Q", gliedert sich in fünf Schwerpunktthemen, zu denen verschiedene Vorträge und Workshops stattfinden werden:1. KI & Managementsystem: Von KI-gestützten Audits über automatisierte Prozessanalysen bis zur Synchronisation integrierter Managementsysteme: KI wird zum Werkzeug, um Anforderungen systematisch zu erfassen, Normen umzusetzen und Managementsysteme zukunftsfähig auszurichten.2. Data Analytics & KI in der industriellen Produktion: Ob "AI-driven Quality" zur Fehlererkennung, Predictive Quality durch Sensordatenanalyse, digitale Zwillinge oder hybride Qualitätssicherung - intelligente Technologien ermöglichen es, Qualität vorausschauend zu steuern, statt nur reaktiv zu prüfen.3. Smart Supplier Quality - KI im Einkauf und in der Lieferkette: KI-gestützte Tools verändern die Qualitätssicherung in Einkauf und Lieferantenmanagement. Datengestütztes Lieferkettenmanagement erhöht sowohl Resilienz als auch Transparenz.4. Smart Compliance - Recht & Compliance im QM: EU-AI-Act, Produkthaftung, Datenschutz, Nachhaltigkeitsregulatorik oder neue Normen wie ISO 42001: Die Anforderungen an Unternehmen steigen stetig. Entsprechend gewinnt das Wissen um die Schnittstellen zwischen Qualitätsmanagement und Recht, Compliance, IT-Security oder Nachhaltigkeit an Bedeutung.5. Back to Business - Beitrag von Q zur Wertschöpfung des Unternehmens: Die Mission Smart Q rückt den Beitrag des Qualitätsmanagements zur Profitabilität von Unternehmen in den Mittelpunkt. Sie beleuchtet die strategische Rolle der Q-Abteilung und die Bedeutung von Führung im Transformationsprozess.Interaktive Workshops und praxisnahe VorträgeAuch in diesem Jahr kombiniert der DGQ-Qualitätstag verschiedene Formate wie Vorträge und Workshops zu einem abwechslungsreichen Programm. Hochkarätige Referentinnen und Referenten vermitteln aktuelles Wissen, Best-Practice-Lösungen und zukunftsweisende Impulse. Ein zentrales Element der Veranstaltung besteht in der aktiven Einbindung der Teilnehmenden. Daher liegt ein Schwerpunkt des Angebots auf Workshop-Formaten. Nach kurzen fachlichen Impulsen bearbeiten die Teilnehmenden hier gemeinsam aktuelle Fragestellungen aus dem Qualitätsbereich. So erweitern sie ihr Wissen und profitieren zugleich vom direkten Austausch mit anderen Fachleuten. Die Workshops werden von Expertinnen und Experten aus dem DGQ-Netzwerk konzipiert und moderiert.Anmeldung ab sofort möglichAuch 2026 erwartet die Teilnehmenden auf dem DGQ-Qualitätstag ein breites fachliches Informationsangebot sowie ein intensiver, interaktiver und kreativer Austausch rund um das Thema "Qualität" mit zahlreichen Möglichkeiten zum Netzwerken. Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist ab sofort (https://shop.dgq.de/products/dgq-qualitaetstag-2026) möglich.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ist überzeugt, dass Qualität das Herzstück allen Erfolgs ist. Leidenschaftlich arbeitet sie daran, die Bedeutung und Wirksamkeit von Qualität in Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft konzentriert die DGQ ihr vielfältiges Angebot vor allem auf die Themenfelder "Managementsysteme", "Qualitätssicherung", "Audit", "Normung", "Organisationsentwicklung" und "Nachhaltigkeit".Das einzigartige Netzwerk der DGQ vereint rund 5.600 Qualitätsexperten in Unternehmen aller Größen und Branchen. Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direkten Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Fach- und Austauschgruppen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste und umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften sowie Gremien zur Gestaltung zentraler Normen.Der Forschungsbereich FQS e.V. koordiniert öffentlich geförderte Forschungsprojekte und gestaltet den Know-how-Transfer in Unternehmen.Mit mehr als 200 Trainern sowie über 1.000 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites betriebliches Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Mit Consultingangeboten unterstützt sie zudem bei der Umsetzung in Organisationen.Die unabhängige DGQ-Personenzertifizierungsstelle erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate.Auf Basis ihres umfassenden Engagements für Qualität gestaltet die DGQ wissensbasierte Leistungen und Lösungen für Gegenwart und Zukunft.Pressekontakt:Unternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21ATelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66703/6277683