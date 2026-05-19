© Foto: Tomas Griger - Zoonar.com/Tomas GrigerSamsung und SK Hynix treiben Südkoreas Börse auf Rekorde. Nomura sieht weiteres Kurspotenzial. Doch bei Samsung droht ausgerechnet jetzt ein Streik mit globaler Sprengkraft.Südkoreas Chipwerte setzen ihre Rekordjagd fort. Vor allem Samsung Electronics und SK Hynix treiben den Kospi auf neue Höchststände. Der Leitindex hatte 2025 bereits 75 Prozent gewonnen und liegt im laufenden Jahr nochmals 78 Prozent im Plus. Nomura sieht weiteres Potenzial. Das Brokerhaus traut Samsung auf Basis der jüngsten Schlusskurse ein Plus von mehr als 110 Prozent zu. Für SK Hynix erwartet Nomura ein ebsenso großes Aufwärtspotenzial. Die Analysten begründen ihre Kaufempfehlungen mit einem anhaltenden Boom bei …Den vollständigen Artikel lesen
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