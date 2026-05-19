Über 30 Jahre Kapitalmarkt-Erfahrung, mehrfach ausgezeichnet - zuletzt als Fondsmanager des Jahres. Doch Kay-Peter Tönnes, Gründer von Antecedo Asset Management, ist längst nicht am Ziel. Im Gegenteil: Die spannendsten Kapitel könnten noch bevorstehen. Im abschließenden Teil des Expertengesprächs von Mein Geld TV gibt Moderatorin Isabelle Hägewald dem Menschen hinter den Auszeichnungen Raum - und Kay-Peter Tönnes gewährt erstmals einen konkreten Ausblick auf die nächsten Produkte von Antecedo. Dieses Gespräch zeigt: Hinter Antecedo steckt nicht nur eine preisgekrönte Strategie - sondern ein Fondsmanager, der aus echter Leidenschaft für Märkte, Risiko und Menschen handelt. KayTönnes Antecedo Fondsmanager China Schweiz Geldanlage MeinGeldTV Hägewald AbsoluteReturn Kapitalmärkte InvestierenQuelle: Mein Geld TV
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