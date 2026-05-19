Seit 2022 gewinnt Antecedo Asset Management jedes Jahr den renommierten Lipper Fund Award - 2026 erneut mit dem Flaggschiff-Produkt "Independent". Doch was steckt hinter diesem Erfolg? Im Expertengespräch von Mein Geld TV spricht Moderatorin Isabelle Hägewald mit Kay-Peter Tönnes, Fondsmanager und Gründer von Antecedo Asset Management, über die Grenzen klassischer Diversifikation - und warum optionsbasierte Strategien heute die überlegene Antwort auf volatile Märkte sind. Kay-Peter Tönnes erklärt verständlich, warum das bloße Hinzufügen immer neuer Anlageklassen ins Portfolio irgendwann mehr schadet als nützt - und wie Antecedo mit einem konsequent anderen Ansatz seit Jahren überzeugt. Antecedo KayTönnes LipperAward Fondsmanagement Optionsstrategie AbsoluteReturn Risikomanagement MeinGeldTV Geldanlage IndependentQuelle: Mein Geld TV
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