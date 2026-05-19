Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH



19.05.2026 / 11:58 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Dreimonatsbericht Recommendation: Kaufen from: 19.05.2026 Target price: €22 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.



Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht zeigte einen soliden Anstieg der Rentabilität, wobei die bereinigte EBITDA-Marge auf 6,3% stieg und damit innerhalb der 2026 Guidance-Spanne von 5,0% bis 7,0% lag. Nachdem im vergangenen Jahr ein Großteil der Zeit darauf verwendet wurde, die Bilanz zu sanieren und die Vertriebskanäle zu bereinigen, besteht die Aufgabe für 2026 darin, die Ertragskraft wiederherzustellen. Das März-Quartal scheint ein glaubwürdiger erster Schritt in diese Richtung zu sein. Die verbesserte Rentabilität schlug sich erneut in einer robusten Cash-Generierung nieder und half KTA, die Nettoverschuldung auf €284 Mio. zu senken. Auch wenn der Jahresauftakt ermutigend war, halten wir vorerst an unseren konservativen Gewinnprognosen fest und behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von €22 bei (Aufwärtspotenzial: 80%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.



Abstract:

Q1 reporting featured a solid uptick in profitability with the adjusted EBITDA margin rising to 6.3% and thus landing comfortably within the 5.0% to 7.0% guided range for 2026. After spending much of last year repairing the balance sheet and cleaning up the channels, the task for 2026 is to restore earnings power. The March quarter looks like a credible first step in that direction. Improved profitability again translated into robust cash generation and helped KTA trim net debt to €284m. While the start to the year was encouraging, we are sticking with our conservative earnings forecasts for now. We remain Buy-rated on KTA with a €22 TP (upside: 80%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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